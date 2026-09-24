Оккупанты уничтожили отделение "Новой почты" и повредили сортировочное депо в Киеве. ФОТО

В результате вражеских ударов по Киевской области в ночь на 24 сентября было уничтожено отделение № 6 и повреждено сортировочное депо "Новой почты" в Киеве.

Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что в результате атаки никто из сотрудников не пострадал. Частично уничтожен груз.

"Уцелевшие посылки мы уже перемещаем на другую локацию. Номер и адрес отделения сообщим получателям дополнительно."Новая почта" компенсирует клиентам заявленную стоимость отправлений, которые были уничтожены в результате атаки", — говорится в сообщении.

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"Новая почта" уже задействовала резервную логистику, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке.

Продолжается ликвидация последствий.

Последствия атаки

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