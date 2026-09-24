Оккупанты уничтожили отделение "Новой почты" и повредили сортировочное депо в Киеве. ФОТО
В результате вражеских ударов по Киевской области в ночь на 24 сентября было уничтожено отделение № 6 и повреждено сортировочное депо "Новой почты" в Киеве.
Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что в результате атаки никто из сотрудников не пострадал. Частично уничтожен груз.
"Уцелевшие посылки мы уже перемещаем на другую локацию. Номер и адрес отделения сообщим получателям дополнительно."Новая почта" компенсирует клиентам заявленную стоимость отправлений, которые были уничтожены в результате атаки", — говорится в сообщении.
"Новая почта" уже задействовала резервную логистику, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке.
Продолжается ликвидация последствий.
Последствия атаки
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