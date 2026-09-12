Оккупанты ударили реактивным БпЛА по отделению "Новой почты" на Одесчине: двое пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 12 сентября, вечером российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили глава ОГА Олег Кипер и ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в результате вражеского удара реактивным БПЛА повреждено отделение логистической компании. Повреждены фасад здания, остекление и грузовой автомобиль.

Также пострадали два человека.

На месте продолжаются работы по ликвидации последствий.

В ГСЧС отметили, что вместе со спасателями на месте удара работали 2 местные пожарные команды.

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Как видно на кадрах последствий удара, речь идет об отделении "Новой почты".

Последствия удара





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