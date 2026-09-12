РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13305 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Одесчины
177 0

Оккупанты ударили реактивным БпЛА по отделению "Новой почты" на Одесчине: двое пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 12 сентября, вечером российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили глава ОГА Олег Кипер и ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, в результате вражеского удара реактивным БПЛА повреждено отделение логистической компании. Повреждены фасад здания, остекление и грузовой автомобиль.

Также пострадали два человека.

На месте продолжаются работы по ликвидации последствий.

В ГСЧС отметили, что вместе со спасателями на месте удара работали 2 местные пожарные команды.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Атака на Одесскую область: в Черноморске разрушен жилой дом, пострадали пять человек. ВИДЕО

Как видно на кадрах последствий удара, речь идет об отделении "Новой почты".

Последствия удара

Атака РФ на Одесскую область
Атака РФ на Одесскую область

Читайте: Ракетный удар по Одессе: под завалами обнаружили тело человека

Атака РФ на Одесскую область
Атака РФ на Одесскую область
Атака РФ на Одесскую область
Атака РФ на Одесскую область
Атака РФ на Одесскую область

Автор: 

обстрел (35369) Одесская область (4745) Новая почта (100)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 