Ракетный удар по Одессе: под завалами обнаружили тело человека

В результате ракетного удара 12 сентября по многоэтажному дому в Одессе погиб человек, его тело обнаружили под завалами.

Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Трагическая новость. Во время разбора завалов поврежденного многоэтажного дома обнаружили тело человека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что личность погибшего устанавливается.

Аварийно-поисковые работы продолжаются.

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Что предшествовало

Напомним, ранним утром 12 сентября враг атаковал Одессу ракетами. В результате вражеской атаки поврежден многоэтажный жилой дом. Сообщалось о 28 пострадавших, среди которых двое детей, в частности пятимесячный младенец и 17-летний юноша.

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