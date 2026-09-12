285 0
Ракетный удар по Одессе: под завалами обнаружили тело человека
В результате ракетного удара 12 сентября по многоэтажному дому в Одессе погиб человек, его тело обнаружили под завалами.
Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Трагическая новость. Во время разбора завалов поврежденного многоэтажного дома обнаружили тело человека", — говорится в сообщении.
Отмечается, что личность погибшего устанавливается.
Аварийно-поисковые работы продолжаются.
Что предшествовало
Напомним, ранним утром 12 сентября враг атаковал Одессу ракетами. В результате вражеской атаки поврежден многоэтажный жилой дом. Сообщалось о 28 пострадавших, среди которых двое детей, в частности пятимесячный младенец и 17-летний юноша.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль