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Враг вновь нанес удар по Одессе: повреждена инфраструктура
Днём 12 сентября враг в очередной раз нанёс удар по Одессе.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Враг снова атаковал город. Повреждена инфраструктура. Уточняем детали", — отметил глава ГВА.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось о ракетном ударе по Одессе: повреждено многоэтажное здание, 28 пострадавших, в том числе пятимесячный ребенок.
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