Враг вновь нанес удар по Одессе: повреждена инфраструктура

Днём 12 сентября враг в очередной раз нанёс удар по Одессе.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Враг снова атаковал город. Повреждена инфраструктура. Уточняем детали", — отметил глава ГВА.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось о ракетном ударе по Одессе: повреждено многоэтажное здание, 28 пострадавших, в том числе пятимесячный ребенок.

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