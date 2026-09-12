Ворог знову завдав удару по Одесі: пошкоджено інфраструктуру

Вдень 12 вересня ворог вчергове завдав удару по Одесі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Ворог знову атакував місто. Пошкоджена інфраструктура. Деталі зʼясовуємо", - зазначив очільник МВА.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить немає.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося про ракетний удар по Одесі: пошкоджено багатоповерхівку, 28 постраждалих, зокрема п’ятимісячна дитина.

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