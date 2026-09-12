Ракетний удар по Одесі: під завалами виявили тіло людини

Унаслідок ракетного удару 12 вересня по багатоповерхівці в Одесі загинула людина, її тіло виявили під завалами.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Трагічна звістка. Під час розбору завалів пошкодженої багатоповерхівки виявили тіло людини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що її особа встановлюється.

Аварійно-пошукові роботи тривають.

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Що передувало

Нагадаємо, під ранок 12 вересня ворог атакував Одесу ракетами. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Повідомлялося про 28 постраждалих, серед яких двоє дітей, зокрема п’ятимісячне немовля та 17-річний юнак.

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