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Ракетний удар по Одесі: під завалами виявили тіло людини
Унаслідок ракетного удару 12 вересня по багатоповерхівці в Одесі загинула людина, її тіло виявили під завалами.
Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Трагічна звістка. Під час розбору завалів пошкодженої багатоповерхівки виявили тіло людини", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що її особа встановлюється.
Аварійно-пошукові роботи тривають.
Що передувало
Нагадаємо, під ранок 12 вересня ворог атакував Одесу ракетами. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Повідомлялося про 28 постраждалих, серед яких двоє дітей, зокрема п’ятимісячне немовля та 17-річний юнак.
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