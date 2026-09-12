Окупанти вдарили реактивним БпЛА по відділенню "Нової пошти" на Одещині: двоє постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 вересня, ввечері російські окупанти вчергове атакували Одеську область, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомили начальник ОВА Олег Кіпер та ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, внаслідок ворожого удару реактивним БпЛА пошкоджено відділення логістичної компанії. Пошкоджено фасад будівлі, скління та вантажний автомобіль.

Також Постраждали двоє людей.

На місці тривають роботи з ліквідації наслідків.

У ДСНС зазначили, що разом із рятувальниками на місці удару працювали 2 місцеві пожежні команди.

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Як видно з кадрів наслідків атаки, йдеться про відділення "Нової пошти".

Наслідки удару





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