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Окупанти вдарили реактивним БпЛА по відділенню "Нової пошти" на Одещині: двоє постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 12 вересня, ввечері російські окупанти вчергове атакували Одеську область, унаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомили начальник ОВА Олег Кіпер та ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, внаслідок ворожого удару реактивним БпЛА пошкоджено відділення логістичної компанії. Пошкоджено фасад будівлі, скління та вантажний автомобіль.
Також Постраждали двоє людей.
На місці тривають роботи з ліквідації наслідків.
У ДСНС зазначили, що разом із рятувальниками на місці удару працювали 2 місцеві пожежні команди.
Як видно з кадрів наслідків атаки, йдеться про відділення "Нової пошти".
Наслідки удару
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