Житловий сектор та логістику поштового оператора атакувала РФ в Одесі: загинула людина. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували житловий сектор в Одесі, внаслідок чого відомо про загибель однієї людини.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ворог завдав серію масованих ударів по житловому сектору та логістичних приміщеннях поштового оператора. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна - постраждала", - йдеться в повідомленні.

Наразі наслідки ворожої атаки ліквідовують.

За попередньою інформацією загинула жінка та постраждав чоловік, зазначили у ДСНС.









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