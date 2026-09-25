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Новини Обстріли Одещини
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Житловий сектор та логістику поштового оператора атакувала РФ в Одесі: загинула людина. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували житловий сектор в Одесі, внаслідок чого відомо про загибель однієї людини. 

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ворог завдав серію масованих ударів по житловому сектору та логістичних приміщеннях поштового оператора. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна - постраждала", - йдеться в повідомленні.

Наразі наслідки ворожої атаки ліквідовують.

За попередньою інформацією загинула жінка та постраждав чоловік, зазначили у ДСНС.

Житловий сектор та логістика поштового оператора під ударом на Одещині
Житловий сектор та логістика поштового оператора під ударом на Одещині
Житловий сектор та логістика поштового оператора під ударом на Одещині
Житловий сектор та логістика поштового оператора під ударом на Одещині

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Житловий сектор та логістика поштового оператора під ударом на Одещині
Житловий сектор та логістика поштового оператора під ударом на Одещині
Житловий сектор та логістика поштового оператора під ударом на Одещині

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обстріл (37028) Одеса (5192) Одеська область (4251) Одеський район (809)
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