Жилищный сектор и логистику почтового оператора атаковала РФ в Одессе: погиб человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты атаковали жилой район в Одесской области, в результате чего, по имеющимся данным, погиб один человек.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Враг нанес серию массированных ударов по жилому сектору и логистическим помещениям почтового оператора. В результате атаки один человек погиб, еще один — пострадал", — говорится в сообщении.

В настоящее время ликвидируются последствия вражеской атаки.

По предварительной информации, погибла женщина и пострадал мужчина, отметили в ГСЧС.









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