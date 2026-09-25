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Жилищный сектор и логистику почтового оператора атаковала РФ в Одессе: погиб человек. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты атаковали жилой район в Одесской области, в результате чего, по имеющимся данным, погиб один человек.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Враг нанес серию массированных ударов по жилому сектору и логистическим помещениям почтового оператора. В результате атаки один человек погиб, еще один — пострадал", — говорится в сообщении.
В настоящее время ликвидируются последствия вражеской атаки.
По предварительной информации, погибла женщина и пострадал мужчина, отметили в ГСЧС.
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