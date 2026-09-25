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Новости Обстрелы Одесчины
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Жилищный сектор и логистику почтового оператора атаковала РФ в Одессе: погиб человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты атаковали жилой район в Одесской области, в результате чего, по имеющимся данным, погиб один человек. 

Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Враг нанес серию массированных ударов по жилому сектору и логистическим помещениям почтового оператора. В результате атаки один человек погиб, еще один — пострадал", — говорится в сообщении.

В настоящее время ликвидируются последствия вражеской атаки.

По предварительной информации, погибла женщина и пострадал мужчина, отметили в ГСЧС.

Житловий сектор та логістика поштового оператора під ударом на Одещині
Житловий сектор та логістика поштового оператора під ударом на Одещині
Житловий сектор та логістика поштового оператора під ударом на Одещині
Житловий сектор та логістика поштового оператора під ударом на Одещині

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Жилой сектор и логистика почтового оператора под ударом в Одесской области
Жилой сектор и логистика почтового оператора под ударом в Одесской области
Жилой сектор и логистика почтового оператора под ударом в Одесской области

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