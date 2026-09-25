Росія атакувала Житомирщину та Полтавщину: під ударом транспортна інфраструктура

Уночі 25 вересня російські війська атакували Житомирську та Полтавську області. Під ударом опинилися об'єкти транспортної та залізничної інфраструктури. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На Житомирщині виникли пожежі

На Житомирщині внаслідок ворожої атаки зафіксовані влучання по об'єктах транспортної інфраструктури, повідомив начальник ОВА Віталій Бунечко.

"Інформації про жертви та постраждалих від ворожої атаки наразі немає", - йдеться в повідомленні.

На місцях влучань виникли пожежі. Рятувальники ДСНС їх локалізували.

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На Полтавщині пошкоджено залізничну інфраструктуру

У Полтавському районі зафіксовано влучання російського БпЛА по об'єкту залізничної інфраструктури, повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

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