Вибух знову пролунав у Києві: РФ атакувала Шевченківський район, попередньо, є постраждалі

Російські війська здійснили чергову атаку на Київ. Зокрема відомо про влучання у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У столиці було оголошено повітряну тривогу, а сили ППО повідомили про рух реактивного БпЛА.

Згодом у Києві пролунав вибух.

За даними мера Кличка, у Шевченківському районі влучання БпЛА в 5-поверхову нежитлову будівлю. Попередньо, є постраждалі.

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Що передувало?

Вранці російські окупанти атакували житлові будинки у кількох районах Києва, внаслідок чого відомо про загиблого 14-річного хлопця.

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