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Вибух знову пролунав у Києві: РФ атакувала Шевченківський район, попередньо, є постраждалі
Російські війська здійснили чергову атаку на Київ. Зокрема відомо про влучання у Шевченківському районі столиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
У столиці було оголошено повітряну тривогу, а сили ППО повідомили про рух реактивного БпЛА.
Згодом у Києві пролунав вибух.
За даними мера Кличка, у Шевченківському районі влучання БпЛА в 5-поверхову нежитлову будівлю. Попередньо, є постраждалі.
Що передувало?
- Вранці російські окупанти атакували житлові будинки у кількох районах Києва, внаслідок чого відомо про загиблого 14-річного хлопця.
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