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Ударом РФ пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя в Києві: є постраждалі
Російським ударом пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя у Києві.
Про це повідомила пресслужба ВРП, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За попередньою інформацією, постраждали шість людей.
"На місці працюють усі відповідні служби. Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо масштабів пошкоджень.
Вища рада правосуддя повідомляє про тимчасове унеможливлення роботи органу", - зазначили там.
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