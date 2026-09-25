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Новини Обстріли Києва
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Ударом РФ пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя в Києві: є постраждалі

Рашисти вдарили по будівлі ВРП у Києві: є постраждалі

Російським ударом пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя у Києві.

Про це повідомила пресслужба ВРП, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За попередньою інформацією, постраждали шість людей.

"На місці працюють усі відповідні служби. Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо масштабів пошкоджень.

Вища рада правосуддя повідомляє про тимчасове унеможливлення роботи органу", - зазначили там.

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Удар по Києву 25 вересня

  • Вранці російські окупанти атакували Шевченківський район Києва. Влада заявила про влучання БпЛА в 5-поверхову нежитлову будівлю.

Читайте: До зими Росія тільки ескалуватиме, якщо не буде тиску від партнерів, - Зеленський

Автор: 

Київ (17162) обстріл (37028) ВРП Вища рада правосуддя (563)
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Топ коментарі
+18
Не було правосуддя, не було, а тепер щей й стало неможливим...
Старій радянський анекдот... 12 квітня 1961 року гуцул у Карпатах з однієї полонини кричить куму на іншу:
- Куме Миколо, куме Миколо! Совіти у космос полетіли!
- То як, усі!?
-Та ні, один...
- От курва... Якби усі...
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25.09.2026 11:28 Відповісти
+13
Будинок жалко, а от те, що там засідає (кідаловська мафія)...
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25.09.2026 11:44 Відповісти
+11
Постраждалих набагато більше від вищої ради правосуддя...
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25.09.2026 11:41 Відповісти

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