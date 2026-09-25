Последствия атак на Киев: погиб подросток, 20 пострадавших. ФОТОрепортаж

С ночи 25 сентября Киев подвергался атакам российских беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Попадания зафиксированы в Соломенском, Печерском, Подольском и Шевченковском районах. Под вражескими ударами оказались многоэтажки и нежилые дома. Российским ударом также повреждено здание Высшего совета правосудия в Киеве.

По состоянию на 12:45 в столице 20 пострадавших. По информации мэра Виталия Кличко, 8 раненых находятся в стационарах городских больниц. В том числе один 9-летний ребенок.

"В результате атаки врага на столицу погиб 14-летний мальчик", — отметил Кличко.

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Последствия атаки





















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