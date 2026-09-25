Зеленский посетил поврежденный ударом РФ роддом в Киеве, где во время обстрела родился мальчик

Президент Владимир Зеленский посетил роддом № 2 в Киеве, пострадавший в результате российской ракетной атаки, и поздравил семью мальчика, родившегося в укрытии во время обстрела.

Об этом он сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Вчера во время российской ракетной атаки на Киев был поврежден роддом. В ту ночь в укрытии рождался маленький Кирилл. Сегодня я приехал в роддом, чтобы поздравить семью, пообщаться с женщинами, которые сейчас здесь готовятся к родам, и поддержать наших медиков", — говорится в сообщении.

Глава государства поблагодарил всех работников роддомов за их работу.

"За поддержку и за то, что даже во время таких атак остаетесь рядом с людьми. И спасибо каждой маме, которая остается здесь, в Украине, несмотря ни на что, рядом с семьей и детьми.



Каждая из вас заслуживает рожать своего ребенка спокойно, без сирен и взрывов. И каждый новорожденный заслуживает того, чтобы начинать свою жизнь в мире. Делаем все для того, чтобы это произошло как можно скорее", — добавил он.

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Что предшествовало?

24 сентября во время массированной атаки РФ на Киев был поврежден роддом №2.

Медики и пациенты находились в укрытии, где в 02:05 родился мальчик.

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