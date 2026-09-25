Зеленський відвідав пошкоджений ударом РФ пологовий будинок у Києві, де під час обстрілу народився хлопчик. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський відвідав пологовий будинок №2 у Києві, пошкоджений під час російської ракетної атаки, та привітав родину хлопчика, який народився в укритті під час обстрілу.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Вчора під час російської ракетної атаки на Київ було пошкоджено пологовий будинок. У ту ніч в укритті народжувався маленький Кирило. Сьогодні приїхав до пологового, щоб привітати родину, поспілкуватися з жінками, які зараз тут готуються народжувати, та підтримати наших медиків", - йдеться в повідомленні.

Глава держави подякував всім працівникам пологових будинків за їхню роботу.

"За підтримку й за те, що навіть під час таких атак залишаються поруч із людьми. І дякую кожній мамі, яка залишається тут, в Україні, попри все, поруч з родиною і дітьми.



Кожна з вас заслуговує народжувати свою дитину спокійно, без сирен і вибухів. І кожен новонароджений заслуговує на те, щоб починати своє життя у мирі. Робимо все для того, щоб це сталося якнайскоріше", - додав він.

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Що передувало?

24 вересня під час масованої атаки РФ на Київ було пошкоджено пологовий будинок №2.

Медики та пацієнти перебували в укритті, де о 02:05 народився хлопчик.

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