Зеленський відвідав пошкоджений ударом РФ пологовий будинок у Києві, де під час обстрілу народився хлопчик. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський відвідав пологовий будинок №2 у Києві, пошкоджений під час російської ракетної атаки, та привітав родину хлопчика, який народився в укритті під час обстрілу.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Вчора під час російської ракетної атаки на Київ було пошкоджено пологовий будинок. У ту ніч в укритті народжувався маленький Кирило. Сьогодні приїхав до пологового, щоб привітати родину, поспілкуватися з жінками, які зараз тут готуються народжувати, та підтримати наших медиків", - йдеться в повідомленні.
Глава держави подякував всім працівникам пологових будинків за їхню роботу.
"За підтримку й за те, що навіть під час таких атак залишаються поруч із людьми. І дякую кожній мамі, яка залишається тут, в Україні, попри все, поруч з родиною і дітьми.
Кожна з вас заслуговує народжувати свою дитину спокійно, без сирен і вибухів. І кожен новонароджений заслуговує на те, щоб починати своє життя у мирі. Робимо все для того, щоб це сталося якнайскоріше", - додав він.
Що передувало?
- 24 вересня під час масованої атаки РФ на Київ було пошкоджено пологовий будинок №2.
- Медики та пацієнти перебували в укритті, де о 02:05 народився хлопчик.
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