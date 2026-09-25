Россия атаковала 7 областей Украины: есть погибшие и раненые, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам в нескольких областях Украины. Под обстрелами оказались Херсонская, Харьковская, Донецкая, Сумская, Черниговская области и другие прифронтовые территории. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В Херсонской области девять человек получили ранения

В течение суток российские войска атаковали населенные пункты Херсонского и Бериславского районов артиллерией и БПЛА, в частности типа Shahed/"Гербера", сообщили начальник ОГА Александр Прокудин и в полиции области.

Повреждены многоквартирный дом и 10 частных домов, объект критической инфраструктуры, медицинское и учебное заведения, ангар, служебный автомобиль полиции и четыре гражданских автомобиля.

В Белозерке FPV-дрон попал в медицинское учреждение. Ранения получили две медицинские сестры в возрасте 48 и 53 лет.

В Приозерном российский FPV-дрон атаковал мусоровоз. Пострадали двое работников коммунального предприятия.

Еще 81-летний мужчина получил ранения в результате артиллерийского обстрела Корабельного района Херсона. Двое мужчин в возрасте 34 и 40 лет пострадали из-за сброса взрывчатки с беспилотника.

В Харьковской области погибли шесть человек

В течение суток российские войска обстреливали Харьков и населенные пункты области, применяя управляемую авиацию и беспилотники, сообщили начальник ОГА Олег Синегубов и полиция области.

В селе Старая Гнилица Чугуевского района российский удар по ферме привел к гибели шести человек — четырех женщин и двух мужчин. Еще 14 человек получили травмы.

В Харькове враг атаковал Киевский район с помощью БПЛА, предварительно пострадавших нет.

В Харьковской области также повреждены жилые дома, электросети, гражданские автомобили, ферма и предприятие.

В Донецкой области погибли два человека

В Донецкой области в течение 24 сентября российские войска нанесли 889 ударов по линии фронта и жилому сектору, сообщил начальник ОГА Вадим Филашкин и полиция области.

В Краматорске в результате ударов погибли двое гражданских лиц, ещё пять человек получили ранения. Повреждены шесть частных домов, учебное заведение, автосалон, развлекательный клуб, АЗС, автомобили и автобус.

В Славянске ранен один человек, повреждены шесть частных домов и автомобили. Еще один человек пострадал в Дружковке.

В Сумской области ранен мужчина

Российские войска в течение суток обстреляли 12 населенных пунктов Сумской области. Для атак использовались КАБы, ударные и FPV-дроны, артиллерия и минометы, сообщили в полиции области.

В Сумской громаде в результате удара беспилотника получил травмы 56-летний мужчина.

Также в медицинское учреждение обратился 26-летний мужчина, получивший телесные повреждения 23 сентября в результате удара КАБами по Сумской громаде.

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В Черниговской области зафиксированы удары по трем общинам

24 сентября российские войска атаковали Новгород-Северскую, Семеновскую и Сновскую громады, сообщила в комментарии "Суспильному" пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова.

В Михальчиной Слободе зафиксировали два взрыва, в Заречье — один, а в Клюсах — три взрыва. По предварительным данным, противник применял ствольную артиллерию и FPV-дроны, в частности на оптоволокне.

В Днепропетровской области ранена женщина

Утром 25 сентября стало известно о более чем 10 атаках российских войск по двум районам Днепропетровской области с применением беспилотников, сообщил начальник ОГА Александр Ганжа.

В Никопольском районе враг атаковал Никополь, а также Марганецкую и Червоногригоровскую громады. В результате ударов повреждены магазины, ранения получила 66-летняя женщина. Медицинскую помощь она получает амбулаторно.

В Кривом Роге в результате атаки повреждена инфраструктура.

Запорожская область подверглась 699 ударам

По данным полиции, 24 сентября российские войска нанесли по Запорожской области 699 ударов.

В частности, оккупанты применили 528 ударных беспилотников различных модификаций, нанесли 23 авиаудара, осуществили 145 артиллерийских обстрелов и три атаки из реактивных систем залпового огня.

В результате удара российского БПЛА по Запорожью 24 сентября ранения получил 44-летний мужчина.

В поселке Новониколаевка после трех авиаударов управляемыми авиабомбами были повреждены и разрушены частные домовладения. Информации о пострадавших не поступало.

Утром 25 сентября россияне вновь атаковали Запорожье беспилотниками. Ранения получили два человека. Также повреждены помещения двух медицинских учреждений, объекты инфраструктуры и транспортные средства.

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