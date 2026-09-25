Россия атаковала 7 областей Украины: есть погибшие и раненые, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки российские войска наносили удары по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам в нескольких областях Украины. Под обстрелами оказались Херсонская, Харьковская, Донецкая, Сумская, Черниговская области и другие прифронтовые территории. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Херсонской области девять человек получили ранения
В течение суток российские войска атаковали населенные пункты Херсонского и Бериславского районов артиллерией и БПЛА, в частности типа Shahed/"Гербера", сообщили начальник ОГА Александр Прокудин и в полиции области.
Повреждены многоквартирный дом и 10 частных домов, объект критической инфраструктуры, медицинское и учебное заведения, ангар, служебный автомобиль полиции и четыре гражданских автомобиля.
В Белозерке FPV-дрон попал в медицинское учреждение. Ранения получили две медицинские сестры в возрасте 48 и 53 лет.
В Приозерном российский FPV-дрон атаковал мусоровоз. Пострадали двое работников коммунального предприятия.
Еще 81-летний мужчина получил ранения в результате артиллерийского обстрела Корабельного района Херсона. Двое мужчин в возрасте 34 и 40 лет пострадали из-за сброса взрывчатки с беспилотника.
В Харьковской области погибли шесть человек
В течение суток российские войска обстреливали Харьков и населенные пункты области, применяя управляемую авиацию и беспилотники, сообщили начальник ОГА Олег Синегубов и полиция области.
В селе Старая Гнилица Чугуевского района российский удар по ферме привел к гибели шести человек — четырех женщин и двух мужчин. Еще 14 человек получили травмы.
В Харькове враг атаковал Киевский район с помощью БПЛА, предварительно пострадавших нет.
В Харьковской области также повреждены жилые дома, электросети, гражданские автомобили, ферма и предприятие.
В Донецкой области погибли два человека
В Донецкой области в течение 24 сентября российские войска нанесли 889 ударов по линии фронта и жилому сектору, сообщил начальник ОГА Вадим Филашкин и полиция области.
В Краматорске в результате ударов погибли двое гражданских лиц, ещё пять человек получили ранения. Повреждены шесть частных домов, учебное заведение, автосалон, развлекательный клуб, АЗС, автомобили и автобус.
В Славянске ранен один человек, повреждены шесть частных домов и автомобили. Еще один человек пострадал в Дружковке.
В Сумской области ранен мужчина
Российские войска в течение суток обстреляли 12 населенных пунктов Сумской области. Для атак использовались КАБы, ударные и FPV-дроны, артиллерия и минометы, сообщили в полиции области.
В Сумской громаде в результате удара беспилотника получил травмы 56-летний мужчина.
Также в медицинское учреждение обратился 26-летний мужчина, получивший телесные повреждения 23 сентября в результате удара КАБами по Сумской громаде.
В Черниговской области зафиксированы удары по трем общинам
24 сентября российские войска атаковали Новгород-Северскую, Семеновскую и Сновскую громады, сообщила в комментарии "Суспильному" пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова.
В Михальчиной Слободе зафиксировали два взрыва, в Заречье — один, а в Клюсах — три взрыва. По предварительным данным, противник применял ствольную артиллерию и FPV-дроны, в частности на оптоволокне.
В Днепропетровской области ранена женщина
Утром 25 сентября стало известно о более чем 10 атаках российских войск по двум районам Днепропетровской области с применением беспилотников, сообщил начальник ОГА Александр Ганжа.
В Никопольском районе враг атаковал Никополь, а также Марганецкую и Червоногригоровскую громады. В результате ударов повреждены магазины, ранения получила 66-летняя женщина. Медицинскую помощь она получает амбулаторно.
В Кривом Роге в результате атаки повреждена инфраструктура.
Запорожская область подверглась 699 ударам
По данным полиции, 24 сентября российские войска нанесли по Запорожской области 699 ударов.
В частности, оккупанты применили 528 ударных беспилотников различных модификаций, нанесли 23 авиаудара, осуществили 145 артиллерийских обстрелов и три атаки из реактивных систем залпового огня.
В результате удара российского БПЛА по Запорожью 24 сентября ранения получил 44-летний мужчина.
В поселке Новониколаевка после трех авиаударов управляемыми авиабомбами были повреждены и разрушены частные домовладения. Информации о пострадавших не поступало.
Утром 25 сентября россияне вновь атаковали Запорожье беспилотниками. Ранения получили два человека. Также повреждены помещения двух медицинских учреждений, объекты инфраструктуры и транспортные средства.
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