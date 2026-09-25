Росія атакувала 7 областей України: є загиблі та поранені, пошкоджена цивільна інфраструктура. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби російські війська завдавали ударів по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах у кількох областях України. Під обстрілами перебували Херсонщина, Харківщина, Донеччина, Сумщина, Чернігівщина та інші прифронтові території. Є загиблі й поранені серед цивільного населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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На Херсонщині дев'ять людей дістали поранення

Упродовж доби російські війська атакували населені пункти Херсонського та Бериславського районів артилерією та БпЛА, зокрема типу Shahed/"Гербера", повідомили начальник ОВА Олександр Прокудін та у поліції області.

Пошкоджено багатоквартирний і 10 приватних будинків, об'єкт критичної інфраструктури, медичний та навчальний заклади, ангар, службовий автомобіль поліції та чотири цивільні автомобілі.

У Білозерці FPV-дрон влучив у медичний заклад. Поранення дістали дві медичні сестри віком 48 та 53 роки.

У Приозерному російський FPV-дрон атакував автомобіль-сміттєвоз. Постраждали двоє працівників комунального підприємства.

Ще 81-річний чоловік отримав поранення внаслідок артилерійського обстрілу Корабельного району Херсона. Двоє чоловіків віком 34 та 40 років постраждали через скидання вибухівки з безпілотника.

На Харківщині загинули шестеро людей

Протягом доби російські війська обстрілювали Харків та населені пункти області, застосовуючи керовану авіацію та безпілотники, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов та поліції області.

У селі Стара Гнилиця Чугуївського району російський удар по фермі призвів до загибелі шести людей - чотирьох жінок і двох чоловіків. Ще 14 людей отримали травми.

У Харкові ворог атакував Київський район БпЛА, попередньо без постраждалих.

На Харківщині також пошкоджені житлові будинки, електромережі, цивільні автомобілі, ферма та підприємство.

На Донеччині загинули двоє людей

На Донеччині протягом 24 вересня російські війська завдали 889 ударів по лінії фронту та житловому сектору, повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

У Краматорську внаслідок ударів загинули двоє цивільних, ще п'ятеро людей отримали поранення. Пошкоджені шість приватних будинків, заклад освіти, автосалон, розважальний клуб, АЗС, автомобілі та автобус.

У Слов'янську поранено людину, пошкоджено шість приватних будинків та автомобілі. Ще одна людина постраждала у Дружківці.

На Сумщині поранено чоловіка

Російські війська протягом доби обстріляли 12 населених пунктів Сумської області. Для атак застосовували КАБи, ударні та FPV-дрони, артилерію і міномети, повідомили у поліції області.

У Сумській громаді внаслідок удару безпілотника травмовано 56-річного чоловіка.

Також до медичного закладу звернувся 26-річний чоловік, який дістав тілесні ушкодження 23 вересня через удар КАБами по Сумській громаді.

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На Чернігівщині зафіксували удари по трьох громадах

24 вересня російські війська атакували Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську громади, повідомила в коментарі "Суспільному" речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

У Михальчиній Слободі зафіксували два вибухи, у Заріччі - один, а в Клюсах - три вибухи. За попередніми даними, противник застосовував ствольну артилерію та FPV-дрони, зокрема на оптоволокні.

На Дніпропетровщині поранено жінку

Вранці 25 вересня стало відомо про понад 10 атак російських військ по двох районах Дніпропетровщини із застосуванням безпілотників, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині ворог атакував Нікополь, а також Марганецьку та Червоногригорівську громади. Внаслідок ударів пошкоджені магазини, поранення дістала 66-річна жінка. Медичну допомогу вона отримує амбулаторно.

У Кривому Розі внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру.

Запорізька область зазнала 699 ударів

За даними поліції, 24 вересня російські війська завдали по Запорізькій області 699 ударів.

Зокрема, окупанти застосували 528 ударних безпілотників різних модифікацій, здійснили 23 авіаудари, 145 артилерійських обстрілів та три атаки з реактивних систем залпового вогню.

Унаслідок удару російського БпЛА по Запоріжжю 24 вересня поранення дістав 44-річний чоловік.

У селищі Новомиколаївка після трьох авіаударів керованими авіабомбами пошкоджені та зруйновані приватні домоволодіння. Інформації про постраждалих не надходило.

Вранці 25 вересня росіяни знову атакували Запоріжжя безпілотниками. Поранення отримали двоє людей. Також пошкоджені приміщення двох медичних закладів, об'єкти інфраструктури та транспортні засоби.

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