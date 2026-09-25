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Наслідки атак на Київ: загинув підліток, 20 постраждалих. ФОТОрепортаж
З ночі 25 вересня Київ перебувала під атаками російських безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України.
Влучання зафіксовані у Солом'янському, Печерському, Подільському та Шевченківському районах. Під ворожими ударами опинилися багатоповерхівки та нежитлові будинки. Російським ударом також пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя у Києві.
Станом на 12.45 у столиці 20 постраждалих. За інформацією міського голови Віталія Кличка, 8 поранених перебувають в стаціонарах міських лікарень. В тому числі одна 9-річна дитина.
"Загинув унаслідок атаки ворога на столицю 14-річний хлопець", - зазначив Кличко.
Наслідки атаки
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