Наслідки атак на Київ: загинув підліток, 20 постраждалих. ФОТОрепортаж

З ночі 25 вересня Київ перебувала під атаками російських безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України.

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Влучання зафіксовані у Солом'янському, Печерському, Подільському та Шевченківському районах. Під ворожими ударами опинилися багатоповерхівки та нежитлові будинки. Російським ударом також пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя у Києві.

Станом на 12.45 у столиці 20 постраждалих. За інформацією міського голови Віталія Кличка, 8 поранених перебувають в стаціонарах міських лікарень. В тому числі одна 9-річна дитина.

"Загинув унаслідок атаки ворога на столицю 14-річний хлопець", - зазначив Кличко.

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Наслідки атаки





















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