РФ продолжает атаковать дата-центры: в Киеве поврежден "Датагруп"

В результате российского удара 25 сентября был поврежден дата-центр телекоммуникационной компании "Датагруп".

Об этом сообщили в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В результате удара сотрудники не пострадали.

"Данные клиентов сохранены, и все сервисы продолжают работать с резервных площадок. Мы позаботились о резервировании инфраструктуры, поэтому даже после повреждения дата-центра продолжаем обеспечивать работу сервисов.

В настоящее время наши специалисты оценивают повреждения и работают над восстановлением инфраструктуры.

Соболезнуем семьям погибших, пострадавшим — скорейшего выздоровления", — отметили там.

Ранее сообщалось, что в результате ударов РФ в течение последних дней критические повреждения получили как минимум шесть украинских интернет- и хостинг-провайдеров: UTELS, "Павутина", Etherlink, Crazy Network, Cityhost и MiroHost.

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Удары по Киеву 25 сентября

Утром российские оккупанты атаковали жилые дома в нескольких районах Киева, в результате чего, по имеющимся данным, погиб 14-летний подросток.

Впоследствии РФ атаковала Шевченковский район Киева. Власти заявили о попадании БПЛА в 5-этажное нежилое здание.

После обеда россияне в очередной раз атаковали Киев, в результате чего есть погибшие и пострадавшие в Соломенском районе Киева.

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