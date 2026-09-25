РФ продолжает атаковать дата-центры: в Киеве поврежден "Датагруп"
В результате российского удара 25 сентября был поврежден дата-центр телекоммуникационной компании "Датагруп".
Об этом сообщили в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
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В результате удара сотрудники не пострадали.
"Данные клиентов сохранены, и все сервисы продолжают работать с резервных площадок. Мы позаботились о резервировании инфраструктуры, поэтому даже после повреждения дата-центра продолжаем обеспечивать работу сервисов.
В настоящее время наши специалисты оценивают повреждения и работают над восстановлением инфраструктуры.
Соболезнуем семьям погибших, пострадавшим — скорейшего выздоровления", — отметили там.
Ранее сообщалось, что в результате ударов РФ в течение последних дней критические повреждения получили как минимум шесть украинских интернет- и хостинг-провайдеров: UTELS, "Павутина", Etherlink, Crazy Network, Cityhost и MiroHost.
Удары по Киеву 25 сентября
- Утром российские оккупанты атаковали жилые дома в нескольких районах Киева, в результате чего, по имеющимся данным, погиб 14-летний подросток.
- Впоследствии РФ атаковала Шевченковский район Киева. Власти заявили о попадании БПЛА в 5-этажное нежилое здание.
- После обеда россияне в очередной раз атаковали Киев, в результате чего есть погибшие и пострадавшие в Соломенском районе Киева.
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Співчуваємо родинам загиблих, постраждалим - найшвидшого одужання", - зазначили там(С)
Більшість освітніх платформ вже загальмовані або зависли.
Тому - парерові документи ніхто не відміняв, а зараз вони дуже актуальні!