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Новости Обстрелы Киева
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РФ продолжает атаковать дата-центры: в Киеве поврежден "Датагруп"

РФ вновь атаковала дата-центр в Киеве: что известно?

В результате российского удара 25 сентября был поврежден дата-центр телекоммуникационной компании "Датагруп".

Об этом сообщили в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В результате удара сотрудники не пострадали.

"Данные клиентов сохранены, и все сервисы продолжают работать с резервных площадок. Мы позаботились о резервировании инфраструктуры, поэтому даже после повреждения дата-центра продолжаем обеспечивать работу сервисов.

В настоящее время наши специалисты оценивают повреждения и работают над восстановлением инфраструктуры.

Соболезнуем семьям погибших, пострадавшим — скорейшего выздоровления", — отметили там.

Ранее сообщалось, что в результате ударов РФ в течение последних дней критические повреждения получили как минимум шесть украинских интернет- и хостинг-провайдеров: UTELS, "Павутина", Etherlink, Crazy Network, Cityhost и MiroHost.

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Удары по Киеву 25 сентября

  • Утром российские оккупанты атаковали жилые дома в нескольких районах Киева, в результате чего, по имеющимся данным, погиб 14-летний подросток.
  • Впоследствии РФ атаковала Шевченковский район Киева. Власти заявили о попадании БПЛА в 5-этажное нежилое здание.
  • После обеда россияне в очередной раз атаковали Киев, в результате чего есть погибшие и пострадавшие в Соломенском районе Киева.

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Автор: 

интернет (1761) Киев (27550) обстрел (35712)
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Топ комментарии
+3
Внаслідок удару працівники не постраждали(С)
Співчуваємо родинам загиблих, постраждалим - найшвидшого одужання", - зазначили там(С)
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25.09.2026 16:34 Ответить
+1
Ось так настає кінець цифровізації "ДіЯ", "Резерв+", "Оберіг" й т.п.
Більшість освітніх платформ вже загальмовані або зависли.
Тому - парерові документи ніхто не відміняв, а зараз вони дуже актуальні!
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25.09.2026 16:40 Ответить
+1
А колл-центри від «неВІДОМИХ» осіб із сектору безпеки і по сьогодні, шантажем та брехнею, мародерять гроші з Українців та Західних Партнерів!?!?
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25.09.2026 16:41 Ответить

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