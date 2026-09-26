Росіяни повторно атакували дата-центр Cosmonova у Києві: є перебої в роботі сервісів

Російські війська повторно атакували дата-центр телекомунікаційного оператора Cosmonova.net у Києв. Через удар виникли проблеми в роботі сервісів, зокрема перебої з доступом до інтернету у частини клієнтів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Cosmonova.net.

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За словами представників компанії, після ранкового удару по дата-центру стався ще один приліт.

"Через повторну атаку виникли проблеми в роботі сервісів. Пошкоджена опорна мережа", - повідомили в Cosmonova.net.

У компанії зазначили, що всі працівники перебувають у безпеці.

Через атаку частина клієнтів може відчувати перебої в роботі інтернету.

Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень

На місці працюють фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Технічні спеціалісти Cosmonova.net очікують доступу до об'єкта, щоб оцінити масштаби пошкоджень та визначити подальші заходи для відновлення роботи сервісів.

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