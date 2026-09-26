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Новини Обстріли Києва
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Росіяни повторно атакували дата-центр Cosmonova у Києві: є перебої в роботі сервісів

Повторний удар РФ по дата-центру Cosmonova: пошкоджено опорну мережу

Російські війська повторно атакували дата-центр телекомунікаційного оператора Cosmonova.net у Києв. Через удар виникли проблеми в роботі сервісів, зокрема перебої з доступом до інтернету у частини клієнтів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Cosmonova.net.

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За словами представників компанії, після ранкового удару по дата-центру стався ще один приліт.

"Через повторну атаку виникли проблеми в роботі сервісів. Пошкоджена опорна мережа", - повідомили в Cosmonova.net.

У компанії зазначили, що всі працівники перебувають у безпеці.

Через атаку частина клієнтів може відчувати перебої в роботі інтернету.

Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень

На місці працюють фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Технічні спеціалісти Cosmonova.net очікують доступу до об'єкта, щоб оцінити масштаби пошкоджень та визначити подальші заходи для відновлення роботи сервісів.

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інтернет (876) Київ (17141) обстріл (36994) Повітряні атаки на Київ (1136)
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Топ коментарі
+4
Все йде за спільним оманським планом?! Що там далі в наступному пункті??
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26.09.2026 13:17 Відповісти
+4
"Фламінги" вже летять по кацапських дата-центрах? Штілєрман -ти де?
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26.09.2026 13:20 Відповісти
+4
Оманський план , розхреначити Україну і потім звалити з чемоданами в Європу, перед цим оголосивши перемогу.
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26.09.2026 13:24 Відповісти

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