Росіяни повторно атакували дата-центр Cosmonova у Києві: є перебої в роботі сервісів
Російські війська повторно атакували дата-центр телекомунікаційного оператора Cosmonova.net у Києв. Через удар виникли проблеми в роботі сервісів, зокрема перебої з доступом до інтернету у частини клієнтів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Cosmonova.net.
За словами представників компанії, після ранкового удару по дата-центру стався ще один приліт.
"Через повторну атаку виникли проблеми в роботі сервісів. Пошкоджена опорна мережа", - повідомили в Cosmonova.net.
У компанії зазначили, що всі працівники перебувають у безпеці.
Через атаку частина клієнтів може відчувати перебої в роботі інтернету.
Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень
На місці працюють фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Технічні спеціалісти Cosmonova.net очікують доступу до об'єкта, щоб оцінити масштаби пошкоджень та визначити подальші заходи для відновлення роботи сервісів.
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