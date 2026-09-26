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Новини Обстріли Києва
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РФ з ночі продовжує атакувати Київ дронами: у столиці п’ятеро постраждалих. ФОТОрепортаж

Російські війська з ночі 26 вересня продовжують атакувати Київ ударними безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки постраждали п’ятеро мешканців столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомила поліція Києва.

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Правоохоронці документують наслідки обстрілу в Дарницькому, Оболонському, Святошинському та Солом’янському районах.

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, ліцей, університет, інститут, офісні приміщення, супермаркети, бізнес-центр, автомобілі та складські приміщення.

Четверо мешканців житлового будинку в Солом’янському районі отримали травми. Їм від 26 до 77 років. Ще один постраждалий - 51-річний мешканець Оболонського району.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, медики та інші профільні служби.

Росіяни знову атакували завод "Дарниці"

Вранці 26 вересня російські війська також завдали удару по заводу фармацевтичної компанії "Дарниця", повідомили у пресслужбі компанії.

За інформацією, внаслідок атаки постраждалих немає.

"Дарниця" закликала не публікувати фото та відео з місця удару, не повідомляти його точне розташування та не поширювати деталі про наслідки атаки, щоб не допомагати російським військам оцінювати результати обстрілу.

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Наслідки зафіксовано у чотирьох районах столиці

Російські війська продовжують атаку на Київ ударними БпЛА
Російські війська продовжують атаку на Київ ударними БпЛА
Російські війська продовжують атаку на Київ ударними БпЛА
Російські війська продовжують атаку на Київ ударними БпЛА

Автор: 

безпілотник БпЛА (5973) Київ (17141) обстріл (36994) Повітряні атаки на Київ (1133)
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