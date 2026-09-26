РФ з ночі продовжує атакувати Київ дронами: у столиці п’ятеро постраждалих. ФОТОрепортаж
Російські війська з ночі 26 вересня продовжують атакувати Київ ударними безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки постраждали п’ятеро мешканців столиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Києва.
Правоохоронці документують наслідки обстрілу в Дарницькому, Оболонському, Святошинському та Солом’янському районах.
Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, ліцей, університет, інститут, офісні приміщення, супермаркети, бізнес-центр, автомобілі та складські приміщення.
Четверо мешканців житлового будинку в Солом’янському районі отримали травми. Їм від 26 до 77 років. Ще один постраждалий - 51-річний мешканець Оболонського району.
На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, медики та інші профільні служби.
Росіяни знову атакували завод "Дарниці"
Вранці 26 вересня російські війська також завдали удару по заводу фармацевтичної компанії "Дарниця", повідомили у пресслужбі компанії.
За інформацією, внаслідок атаки постраждалих немає.
"Дарниця" закликала не публікувати фото та відео з місця удару, не повідомляти його точне розташування та не поширювати деталі про наслідки атаки, щоб не допомагати російським військам оцінювати результати обстрілу.
Наслідки зафіксовано у чотирьох районах столиці
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