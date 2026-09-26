РФ с ночи продолжает атаковать Киев дронами: в столице пятеро пострадавших. ФОТОрепортаж

Российские войска с ночи 26 сентября продолжают наносить удары по Киеву с помощью ударных беспилотников. В результате вражеской атаки пострадали пять жителей столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Киева.

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Правоохранители фиксируют последствия обстрела в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах.

В результате атаки повреждены жилые дома, лицей, университет, институт, офисные помещения, супермаркеты, бизнес-центр, автомобили и складские помещения.

Четверо жильцов жилого дома в Соломенском районе получили травмы. Им от 26 до 77 лет. Еще один пострадавший - 51-летний житель Оболонского района.

На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, медики и другие профильные службы.

Россияне вновь атаковали завод "Дарница"

Утром 26 сентября российские войска также нанесли удар по заводу фармацевтической компании "Дарница", сообщили в пресс-службе компании.

По имеющейся информации, в результате атаки пострадавших нет.

"Дарница" призвала не публиковать фото и видео с места удара, не сообщать его точное местоположение и не распространять подробности о последствиях атаки, чтобы не помогать российским войскам оценивать результаты обстрела.

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Последствия зафиксированы в четырех районах столицы







