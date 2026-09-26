РФ атаковала Киев: горела пятиэтажка, повреждены ТРЦ и здания (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Соломенском районе Киева утром 26 сентября в результате падения беспилотника возник пожар в пятиэтажном жилом доме. На данный момент известно о четырех пострадавших.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
По его словам, в результате падения БПЛА загорелся пятиэтажный жилой дом. Пожар также возник в магазине, расположенном на первом этаже.
Из здания спасатели уже эвакуировали 20 человек.
Сначала сообщалось о двух пострадавших. По состоянию на 7:47 их число возросло до четырех.
Поисково-спасательная операция продолжается
На месте работают экстренные службы. Продолжается поисково-спасательная операция и ликвидация последствий атаки.
Информация о состоянии пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Также утром в результате падения БПЛА, возгорания и задымления в офисном здании в Соломенском районе. Экстренные службы направляются на место. По данным местных телеграм-каналов, россияне снова ударили по бизнес-центру "Протасов".
Последствия атаки в других районах
В Дарницком районе возник пожар на территории рядом со складскими зданиями. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
В Оболонском районе обломки беспилотника рухнули рядом с жилым домом. Из-за падения были повреждены и выбиты окна. Сам дом не потерпел разрушений, возгорание не возникло.
В Святошинском районе БПЛА упал на территорию торгово-развлекательного центра.
В результате возникло возгорание и произошло разрушение одного из магазинов. Пожар уже был ликвидирован.
В сети "Ашан" заявили, что под ударом находился их магазин "Auchan Біличі", который временно не будет работать.
Первые последствия
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"ЯК ВИ ПРОГОЛОСУВАЛИ ВЧОРА, ТАК ЖИВЕТЕ СЬОГОДНІ І ЖИТИМЕТЕ ЗАВТРА"!
А ЯК ВЕЛЬМИ ПОВАЖНИЙ КИЇВ ПРОГОЛОСУВАВ В 2019 РОЦІ, ГА?!
А все інше він давно "вигадав".
Бо реактивні герані це ті ж самі "крилатих ракети для бідних".