РФ атаковала Киев: горела пятиэтажка, повреждены ТРЦ и здания (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Соломенском районе Киева утром 26 сентября в результате падения беспилотника возник пожар в пятиэтажном жилом доме. На данный момент известно о четырех пострадавших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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По его словам, в результате падения БПЛА загорелся пятиэтажный жилой дом. Пожар также возник в магазине, расположенном на первом этаже.

Из здания спасатели уже эвакуировали 20 человек.

Сначала сообщалось о двух пострадавших. По состоянию на 7:47 их число возросло до четырех.

Поисково-спасательная операция продолжается

На месте работают экстренные службы. Продолжается поисково-спасательная операция и ликвидация последствий атаки.

Информация о состоянии пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

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Также утром в результате падения БПЛА, возгорания и задымления в офисном здании в Соломенском районе. Экстренные службы направляются на место. По данным местных телеграм-каналов, россияне снова ударили по бизнес-центру "Протасов".

Последствия атаки в других районах

В Дарницком районе возник пожар на территории рядом со складскими зданиями. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

В Оболонском районе обломки беспилотника рухнули рядом с жилым домом. Из-за падения были повреждены и выбиты окна. Сам дом не потерпел разрушений, возгорание не возникло.

В Святошинском районе БПЛА упал на территорию торгово-развлекательного центра.

В результате возникло возгорание и произошло разрушение одного из магазинов. Пожар уже был ликвидирован.

В сети "Ашан" заявили, что под ударом находился их магазин "Auchan Біличі", который временно не будет работать.

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Первые последствия





