Россия массированно атаковала Одесщину: повреждено более 10 жилых домов. ФОТОрепортаж

Ночью российские войска нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. На юге области повреждены более 10 частных и многоэтажных домов, гостинично-ресторанный комплекс и административные здания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

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На юге области повреждены фасады и остекление более 10 частных и многоэтажных жилых домов, гостинично-ресторанный комплекс и административные здания на территории предприятия.

Пострадавших нет

По предварительной информации, пострадавших нет. На местах продолжается ликвидация последствий. Задействованы все необходимые службы.

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Последствия атаки





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