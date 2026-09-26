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Новости Обстрелы Одесчины
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Россия массированно атаковала Одесщину: повреждено более 10 жилых домов. ФОТОрепортаж

Ночью российские войска нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. На юге области повреждены более 10 частных и многоэтажных домов, гостинично-ресторанный комплекс и административные здания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

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На юге области повреждены фасады и остекление более 10 частных и многоэтажных жилых домов, гостинично-ресторанный комплекс и административные здания на территории предприятия.

Пострадавших нет

По предварительной информации, пострадавших нет. На местах продолжается ликвидация последствий. Задействованы все необходимые службы.

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Последствия атаки

Россия массированно атаковала Одесскую область: повреждено более 10 домов
Россия массированно атаковала Одесскую область: повреждено более 10 домов

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обстрел (35677) Одесская область (4788)
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Топ комментарии
+2
Чекаємо на повернення закордонних патрійотів, щоби разом з ними підпалить москву і пітер.
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26.09.2026 09:45 Ответить
+1
Чому не горить мацква і Питер ? Чого мешкаємо? Пʼять років Україну нищать
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26.09.2026 09:11 Ответить

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