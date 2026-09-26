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Россия массированно атаковала Одесщину: повреждено более 10 жилых домов. ФОТОрепортаж
Ночью российские войска нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. На юге области повреждены более 10 частных и многоэтажных домов, гостинично-ресторанный комплекс и административные здания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.
На юге области повреждены фасады и остекление более 10 частных и многоэтажных жилых домов, гостинично-ресторанный комплекс и административные здания на территории предприятия.
Пострадавших нет
По предварительной информации, пострадавших нет. На местах продолжается ликвидация последствий. Задействованы все необходимые службы.
Последствия атаки
Топ комментарии
+2 Панько Рудий #556227
показать весь комментарий26.09.2026 09:45 Ответить Ссылка
+1 Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий26.09.2026 09:11 Ответить Ссылка
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