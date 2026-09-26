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Новини Обстріли Одещини
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Росія масовано атакувала Одещину: пошкоджено понад 10 житлових будинків. ФОТОрепортаж

Уночі російські війська масовано атакували цивільну інфраструктуру Одещини. На півдні області пошкоджено понад 10 приватних і багатоповерхових будинків, готельно-ресторанний комплекс та адмінбудівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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На півдні області пошкоджено фасади й скління понад 10 приватних та багатоповерхових житлових будинків, готельно-ресторанний комплекс та адміністративні будівлі на території підприємства.

Постраждалих немає

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місцях триває ліквідація наслідків. Залучені всі необхідні служби.

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Наслідки атаки

Росія масовано атакувала Одещину: пошкоджено понад 10 будинків
Росія масовано атакувала Одещину: пошкоджено понад 10 будинків

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обстріл (36994) Одеська область (4248)
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Топ коментарі
+2
Чекаємо на повернення закордонних патрійотів, щоби разом з ними підпалить москву і пітер.
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26.09.2026 09:45 Відповісти
+1
Чому не горить мацква і Питер ? Чого мешкаємо? Пʼять років Україну нищать
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26.09.2026 09:11 Відповісти

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