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Росія масовано атакувала Одещину: пошкоджено понад 10 житлових будинків. ФОТОрепортаж
Уночі російські війська масовано атакували цивільну інфраструктуру Одещини. На півдні області пошкоджено понад 10 приватних і багатоповерхових будинків, готельно-ресторанний комплекс та адмінбудівлі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.
На півдні області пошкоджено фасади й скління понад 10 приватних та багатоповерхових житлових будинків, готельно-ресторанний комплекс та адміністративні будівлі на території підприємства.
Постраждалих немає
За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місцях триває ліквідація наслідків. Залучені всі необхідні служби.
Наслідки атаки
Топ коментарі
+2 Панько Рудий #556227
показати весь коментар26.09.2026 09:45 Відповісти Посилання
+1 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар26.09.2026 09:11 Відповісти Посилання
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