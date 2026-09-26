Атака РФ на Київщину: постраждали п’ятеро людей, серед них двоє дітей (оновлено). ФОТОрепортаж

Уночі російські війська атакували Київську область. На Бориспільщині загорілася складська будівля, постраждали двоє людей, одного госпіталізували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС.

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У Бориспільському районі виникла пожежа у складській будівлі. Постраждали двоє людей, одного з них госпіталізовано. Пожежу ліквідовано силами рятувальників ДСНС та місцевої пожежної охорони.

В Обухівському - пошкоджено приватний житловий будинок та два легкові автомобілі.

Також пошкоджено приватний житловий будинок на Бучанщині.

Двоє дітей серед п’ятьох постраждалих

Унаслідок нічної атаки на Київщину постраждали п’ятеро людей, зокрема двоє дітей, повідомив начальник ОВА Тимур Ткаченко. Загалом пошкоджено 23 об’єкти у шести районах області.

"У Бориспільському районі травмовані двоє людей: один отримав множинні осколкові поранення обох нижніх кінцівок, інший - осколкове поранення тулуба. Обох госпіталізували.

В Обухівському районі постраждали троє людей, серед них двоє дітей. У них діагностували гостру реакцію на стрес, двоє також отримали різані рани стоп. Усім надають необхідну медичну допомогу", - зазначив Ткаченко.

Зафіксовані пошкодження:

Бучанський — приватне домоволодіння;

Фастівський — 7 приватних домоволодінь, виробничо-складська будівля, 3 транспортні засоби;

Вишгородський — заклад освіти;

Броварський — складське приміщення, 2 приватні домоволодіння;

Обухівський — 3 приватні домоволодіння, 3 транспортні засоби;

Бориспільський — виробниче приміщення.

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Наслідки атаки











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