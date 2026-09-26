Атака РФ на Киевщину: пострадали пять человек, среди них двое детей (обновлено). ФОТОрепортаж

Ночью российские войска атаковали Киевскую область. В Бориспольском районе загорелось складское здание, пострадали два человека, одного госпитализировали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.

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В Бориспольском районе возник пожар в складском здании. Пострадали два человека, один из них госпитализирован. Пожар ликвидирован силами спасателей ГСЧС и местной пожарной охраны.

В Обуховском районе - поврежден частный жилой дом и два легковых автомобиля.

Также поврежден частный жилой дом в Бучанском районе.

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Двое детей среди пяти пострадавших

В результате ночной атаки на Киевщину пострадали пятеро человек, в том числе двое детей, сообщил начальник ОВА Тимур Ткаченко. Всего повреждено 23 объекта в шести районах области.

"В Бориспольском районе травмированы два человека: один получил множественные осколочные ранения обеих нижних конечностей, другой - осколочное ранение туловища. Оба госпитализированы.

В Обуховском районе пострадали три человека, среди них двое детей. У них диагностировали острую реакцию на стресс, двое также получили резаные раны стоп. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь", - отметил Ткаченко.

Зафиксированные повреждения:

Бучанский – частное домовладение;

Фастовский – 7 частных домовладений, производственно-складское здание, 3 транспортных средства;

Вышгородский – учебное заведение;

Броварской – складское помещение, 2 частных домовладения;

Обуховский – 3 частных домовладения, 3 транспортных средства;

Бориспольский – производственное помещение.

Последствия атаки











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