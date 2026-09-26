Россия нанесла удар по Запорожью: из-под завалов разрушенного дома извлекли тела двух женщин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 26 сентября российские войска нанесли несколько ударов по Запорожью. В результате атаки был разрушен частный дом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Михаил Семикин.

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По его словам, после одного из ударов в частном доме возник пожар. Предположительно, под завалами могли находиться два человека.

Спасатели оперативно приступили к разбору конструкций разрушенного здания и поиску людей.

Спасатели обнаружили тела двух погибших

Около 6:37 стало известно, что из-под завалов извлекли тело погибшей женщины. На тот момент еще один человек оставался под обломками.

Впоследствии спасатели обнаружили под завалами тело второй женщины. По словам главы ОВА, спасти обоих людей не удалось.

"Искренние соболезнования родным и близким", - отметил Семикин.

Под ударом также оказался рынок

Помимо частного дома, в результате утренней атаки был поврежден один из рынков Запорожья.

Последствия российского удара и масштабы разрушений в настоящее время уточняются.

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Последствия атаки



















