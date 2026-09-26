Росія вдарила по Запоріжжю: з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіла двох жінок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці 26 вересня російські війська завдали кількох ударів по Запоріжжю. Унаслідок атаки зруйновано приватний будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Михайло Семікін.

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За його словами, після одного з ударів у приватному будинку виникла пожежа. Попередньо, під завалами могли перебувати двоє людей.

Рятувальники оперативно розпочали розбір конструкцій зруйнованої будівлі та пошук людей.

Рятувальники знайшли тіла двох загиблих

Близько 6:37 стало відомо, що з-під завалів дістали тіло загиблої жінки. На той момент ще одна людина залишалася під уламками.

Згодом рятувальники знайшли під завалами тіло другої жінки. За словами керівника ОВА, врятувати обох людей не вдалося.

"Щирі співчуття рідним і близьким", – зазначив Семікін.

Під ударом також опинився ринок

Окрім приватного будинку, внаслідок ранкової атаки було пошкоджено один із ринків Запоріжжя.

Наслідки російського удару та масштаби руйнувань наразі уточнюються.

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Наслідки атаки



















