РФ атакувала Київ: горіла п’ятиповерхівка, пошкоджено ТРЦ та будівлі (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Солом’янському районі Києва вранці 26 вересня внаслідок падіння безпілотника виникла пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
За його словами, внаслідок падіння БпЛА загорівся п’ятиповерховий житловий будинок. Пожежа також виникла у магазині, розташованому на першому поверсі.
Із будинку рятувальники вже врятували 20 людей.
Спочатку повідомлялося про двох постраждалих. Станом на 7:47 їхня кількість зросла до чотирьох.
Пошуково-рятувальна операція триває
На місці працюють екстрені служби. Триває пошуково-рятувальна операція та ліквідація наслідків атаки.
Інформація про стан постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.
Також зранку внаслідок падіння БпЛА, загоряння та задимлення в офісній будівлі в Соломʼянському районі.
Екстрені служби прямують на місце. За даними місцевих телеграм-каналів, росіяни знову вдарили по бізнес-центру "Протасов".
Наслідки атаки в інших районах
У Дарницькому районі виникла пожежа на території поруч зі складськими будівлями. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.
В Оболонському районі уламки безпілотника впали поруч із житловим будинком. Через падіння були пошкоджені та вибиті вікна. Сам будинок не зазнав руйнувань, загоряння не виникло.
У Святошинському районі БпЛА впав на територію торговельно-розважального центру.
Внаслідок цього виникло загоряння та сталося руйнування одного з магазинів. Пожежу вже ліквідували.
У мережі "Ашан" заявили, що під ударом був їхній магазин "Auchan Біличі", який тимчасово не працюватиме.
Перші наслідки
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"ЯК ВИ ПРОГОЛОСУВАЛИ ВЧОРА, ТАК ЖИВЕТЕ СЬОГОДНІ І ЖИТИМЕТЕ ЗАВТРА"!
А ЯК ВЕЛЬМИ ПОВАЖНИЙ КИЇВ ПРОГОЛОСУВАВ В 2019 РОЦІ, ГА?!
А все інше він давно "вигадав".
Бо реактивні герані це ті ж самі "крилатих ракети для бідних".