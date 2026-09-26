РФ атакувала Київ: горіла п’ятиповерхівка, пошкоджено ТРЦ та будівлі (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Солом’янському районі Києва вранці 26 вересня внаслідок падіння безпілотника виникла пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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За його словами, внаслідок падіння БпЛА загорівся п’ятиповерховий житловий будинок. Пожежа також виникла у магазині, розташованому на першому поверсі.

Із будинку рятувальники вже врятували 20 людей.

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих. Станом на 7:47 їхня кількість зросла до чотирьох.

Пошуково-рятувальна операція триває

На місці працюють екстрені служби. Триває пошуково-рятувальна операція та ліквідація наслідків атаки.

Інформація про стан постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.

Також зранку внаслідок падіння БпЛА, загоряння та задимлення в офісній будівлі в Соломʼянському районі.

Екстрені служби прямують на місце. За даними місцевих телеграм-каналів, росіяни знову вдарили по бізнес-центру "Протасов".

Наслідки атаки в інших районах

У Дарницькому районі виникла пожежа на території поруч зі складськими будівлями. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

В Оболонському районі уламки безпілотника впали поруч із житловим будинком. Через падіння були пошкоджені та вибиті вікна. Сам будинок не зазнав руйнувань, загоряння не виникло.

У Святошинському районі БпЛА впав на територію торговельно-розважального центру.

Внаслідок цього виникло загоряння та сталося руйнування одного з магазинів. Пожежу вже ліквідували.

У мережі "Ашан" заявили, що під ударом був їхній магазин "Auchan Біличі", який тимчасово не працюватиме.

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Перші наслідки





