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Новини Обстріли Києва
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РФ атакувала Київ: горіла п’ятиповерхівка, пошкоджено ТРЦ та будівлі (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Солом’янському районі Києва вранці 26 вересня внаслідок падіння безпілотника виникла пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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За його словами, внаслідок падіння БпЛА загорівся п’ятиповерховий житловий будинок. Пожежа також виникла у магазині, розташованому на першому поверсі.

Із будинку рятувальники вже врятували 20 людей.

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих. Станом на 7:47 їхня кількість зросла до чотирьох.

Пошуково-рятувальна операція триває

На місці працюють екстрені служби. Триває пошуково-рятувальна операція та ліквідація наслідків атаки.

Інформація про стан постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.

Також зранку внаслідок падіння БпЛА, загоряння та задимлення в офісній будівлі в Соломʼянському районі.
Екстрені служби прямують на місце. За даними місцевих телеграм-каналів, росіяни знову вдарили  по бізнес-центру "Протасов".

Ранкові атаки на Київ

Наслідки атаки в інших районах

У Дарницькому районі виникла пожежа на території поруч зі складськими будівлями. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

В Оболонському районі уламки безпілотника впали поруч із житловим будинком. Через падіння були пошкоджені та вибиті вікна. Сам будинок не зазнав руйнувань, загоряння не виникло.

У Святошинському районі БпЛА впав на територію торговельно-розважального центру.

Внаслідок цього виникло загоряння та сталося руйнування одного з магазинів. Пожежу вже ліквідували.

У мережі "Ашан" заявили, що під ударом був їхній магазин "Auchan Біличі", який тимчасово не працюватиме.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія вдарила по Запоріжжю: з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіла двох жінок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Перші наслідки 

Падіння БпЛА у Києві: горить п’ятиповерхівка, є постраждалі
Падіння БпЛА у Києві: горить п’ятиповерхівка, є постраждалі
Падіння БпЛА у Києві: горить п’ятиповерхівка, є постраждалі

Автор: 

безпілотник БпЛА (5973) Київ (17141) обстріл (36994) Повітряні атаки на Київ (1133)
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Топ коментарі
+7
ЩИРІ ТА ПРАВДИВІ СЛОВА ПЕТРА ОЛЕКСІЙОВИЧА:
"ЯК ВИ ПРОГОЛОСУВАЛИ ВЧОРА, ТАК ЖИВЕТЕ СЬОГОДНІ І ЖИТИМЕТЕ ЗАВТРА"!
А ЯК ВЕЛЬМИ ПОВАЖНИЙ КИЇВ ПРОГОЛОСУВАВ В 2019 РОЦІ, ГА?!
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26.09.2026 10:50 Відповісти
+6
Путін багато чого "заявляв" і ти всьому віриш?
А все інше він давно "вигадав".
Бо реактивні герані це ті ж самі "крилатих ракети для бідних".
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26.09.2026 08:35 Відповісти
+4
путін заявив, що у Вавіандра Зеленомордого (R Поярков) немає нічого, щоб збивати реактивні герані. І коли мохнорилий гнум сильно неспєша думає про реактивні перехоплювачі, москальня ще щось вигадає. І колись Зеля після вояжа на Захід подумає, а нафіг повертитись в руїни та пустелю, усьо, справу зроблено. Ніхто все одно на вулиці в рожу не плюне, бо немає ні вулиць, ні людей.
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26.09.2026 08:11 Відповісти

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