Россияне вновь атаковали дата-центр Cosmonova в Киеве: наблюдаются перебои в работе сервисов

Российские войска вновь атаковали дата-центр телекоммуникационного оператора Cosmonova.net в Киеве. В результате атаки возникли проблемы в работе сервисов, в частности перебои с доступом к интернету у части клиентов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Cosmonova.net.

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По словам представителей компании, после утренней атаки на дата-центр произошла еще одна атака.

"Из-за повторной атаки возникли проблемы в работе сервисов. Повреждена опорная сеть", - сообщили в Cosmonova.net.

В компании отметили, что все сотрудники находятся в безопасности.

Из-за атаки часть клиентов может испытывать перебои в работе интернета.

Специалисты оценивают масштабы повреждений

На месте работают специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Технические специалисты Cosmonova.net ожидают доступа к объекту, чтобы оценить масштабы повреждений и определить дальнейшие меры по восстановлению работы сервисов.

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