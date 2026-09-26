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Новости Обстрелы Киева Атаки РФ на дата-центры
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Россияне вновь атаковали дата-центр Cosmonova в Киеве: наблюдаются перебои в работе сервисов

Повторный удар РФ по дата-центру Cosmonova: повреждена опорная сеть

Российские войска вновь атаковали дата-центр телекоммуникационного оператора Cosmonova.net в Киеве. В результате атаки возникли проблемы в работе сервисов, в частности перебои с доступом к интернету у части клиентов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Cosmonova.net.

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По словам представителей компании, после утренней атаки на дата-центр произошла еще одна атака.

"Из-за повторной атаки возникли проблемы в работе сервисов. Повреждена опорная сеть", - сообщили в Cosmonova.net.

В компании отметили, что все сотрудники находятся в безопасности.

Из-за атаки часть клиентов может испытывать перебои в работе интернета.

Специалисты оценивают масштабы повреждений

На месте работают специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Технические специалисты Cosmonova.net ожидают доступа к объекту, чтобы оценить масштабы повреждений и определить дальнейшие меры по восстановлению работы сервисов.

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интернет (1760) Киев (27529) обстрел (35677) Воздушные атаки на Киев (943)
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Топ комментарии
+4
Все йде за спільним оманським планом?! Що там далі в наступному пункті??
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26.09.2026 13:17 Ответить
+4
"Фламінги" вже летять по кацапських дата-центрах? Штілєрман -ти де?
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26.09.2026 13:20 Ответить
+4
Оманський план , розхреначити Україну і потім звалити з чемоданами в Європу, перед цим оголосивши перемогу.
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26.09.2026 13:24 Ответить

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