Россияне вновь атаковали дата-центр Cosmonova в Киеве: наблюдаются перебои в работе сервисов
Российские войска вновь атаковали дата-центр телекоммуникационного оператора Cosmonova.net в Киеве. В результате атаки возникли проблемы в работе сервисов, в частности перебои с доступом к интернету у части клиентов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Cosmonova.net.
По словам представителей компании, после утренней атаки на дата-центр произошла еще одна атака.
"Из-за повторной атаки возникли проблемы в работе сервисов. Повреждена опорная сеть", - сообщили в Cosmonova.net.
В компании отметили, что все сотрудники находятся в безопасности.
Из-за атаки часть клиентов может испытывать перебои в работе интернета.
Специалисты оценивают масштабы повреждений
На месте работают специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Технические специалисты Cosmonova.net ожидают доступа к объекту, чтобы оценить масштабы повреждений и определить дальнейшие меры по восстановлению работы сервисов.
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