Росія втретє атакувала "Коло.ТБ". Через удари по інфраструктурі виникли перебої у роботі медіа

Вранці 26 вересня російські війська втретє атакували інтернет-провайдера "Коло.ТБ". Через удари по столичній телекомунікаційній інфраструктурі виникли перебої в роботі низки сервісів та українських медіа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Коло.ТБ" розгортає резерви

"Друзі. На жаль, маємо третє влучання зранку", - повідомили у компанії.

Та додали, що ситуація після третьої атаки виявилася значно складнішою.

"Ми вже займаємось розгортанням резервів і зміною маршрутів. На цей раз ситуація значно складніша", - повідомили у провайдера.

За попередніми оцінками, на повне відновлення роботи може знадобитися кілька годин. Тимчасово недоступними також залишаються чати, сайт і телефонні лінії компанії.

Через перебої призупинили мовлення телеканали

Внаслідок атак на столичну інфраструктуру тимчасово припинив ефір телеканал Новини.LIVE.

У редакції зазначили, що фахівці працюють над відновленням мережі та усуненням технічних проблем. Після стабілізації сигналу телеканал планує відновити трансляцію.

Також через удари РФ по дата-центрах у Києві тимчасово не виходить в ефір телеканал Армія TV. Команда працює над відновленням мовлення, водночас канал продовжує роботу на YouTube та в соціальних мережах.

Через удар по інфраструктурі Cosmonova тимчасово відсутній сигнал телеканалу "Ми-Україна+". У компанії повідомили, що перебувають на зв’язку з технічними партнерами та працюють над відновленням мовлення. Про відновлення сигналу обіцяють повідомити додатково.

Крім того, через атаку РФ на сервери тимчасово не працює сайт телеканалу "Прямий". Команда також займається його відновленням.

Що передувало?

Російські війська повторно атакували дата-центр телекомунікаційного оператора Cosmonova.net у Києві. Через удар виникли проблеми в роботі сервісів, зокрема перебої з доступом до інтернету у частини клієнтів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ продовжує атакувати дата-центри: у Києві пошкоджено "Датагруп"