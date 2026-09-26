Россия в третий раз атаковала "Коло.ТВ". Из-за ударов по инфраструктуре возникли перебои в работе СМИ

Утром 26 сентября российские войска в третий раз атаковали интернет-провайдера "Коло.ТВ". Из-за ударов по телекоммуникационной инфраструктуре столицы возникли перебои в работе ряда сервисов и украинских СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Коло.ТВ" задействует резервы

"Друзья. К сожалению, утром произошло третье попадание", - сообщили в компании.

И добавили, что ситуация после третьей атаки оказалась значительно сложнее.

"Мы уже занимаемся задействованием резервов и изменением маршрутов. На этот раз ситуация значительно сложнее", - сообщили в компании.

По предварительным оценкам, на полное восстановление работы может потребоваться несколько часов. Временно недоступными также остаются чаты, сайт и телефонные линии компании.

Из-за перебоев приостановили вещание телеканалы

В результате атак на инфраструктуру столицы временно приостановил вещание телеканал "Новости.LIVE".

В редакции отметили, что специалисты работают над восстановлением сети и устранением технических проблем. После стабилизации сигнала телеканал планирует возобновить трансляцию.

Также из-за ударов РФ по дата-центрам в Киеве временно не выходит в эфир телеканал "Армия TV". Команда работает над восстановлением вещания, при этом канал продолжает работу на YouTube и в социальных сетях.

Из-за удара по инфраструктуре Cosmonova временно отсутствует сигнал телеканала "Мы-Украина+". В компании сообщили, что находятся на связи с техническими партнерами и работают над восстановлением вещания. О восстановлении сигнала обещают сообщить дополнительно.

Кроме того, из-за атаки РФ на серверы временно не работает сайт телеканала "Прямой". Команда также занимается его восстановлением.

Что предшествовало?

Российские войска повторно атаковали дата-центр телекоммуникационного оператора Cosmonova.net в Киеве. В результате удара возникли проблемы в работе сервисов, в частности перебои с доступом к интернету у части клиентов.

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