Росіяни вдарили КАБами по Харкову: постраждали 22 людини, серед них діти. ФОТОрепортаж

У ніч проти 28 вересня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Під ударом опинилися Київський та Салтівський райони міста. Наразі відомо про 22 постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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За його словами, ворог завдав подвійного удару по Київському району міста.

Ворог вдарив по багатоповерхівці

Згодом міський голова уточнив, що одне з влучань сталося поблизу багатоквартирних будинків у Салтівському районі. Пізніше стало відомо, що російський КАБ влучив безпосередньо у багатоквартирний будинок.

Унаслідок обстрілу пошкоджено кілька житлових будинків у Київському та Салтівському районах Харкова.

Кількість постраждалих зросла до 22

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих у Салтівському районі. Близько 4:43 Терехов повідомив уже про вісьмох постраждалих, серед яких троє дітей.

О 5:06 кількість постраждалих зросла до 11, зокрема п'ятеро дітей. Через кілька хвилин мер повідомив про 15 постраждалих.

Станом на 6:03, за інформацією Терехова, внаслідок російського обстрілу постраждали 22 людини.

"2-річний та 8-річний хлопчики госпіталізовані.



3-річна дівчинка, 9-річний хлопчик, 7-річна дівчинка, 10-річний хлопчик, 15-річна дівчина та 10-річний хлопчик отримали допомогу лікарів на місці", - повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Інформація про наслідки атаки та стан постраждалих уточнюється.

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Наслідки атаки











