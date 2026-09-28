Ночная атака на Киев: пострадали четыре человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночной российской атаки на Киев пострадали четыре человека. В нескольких районах столицы зафиксированы попадания и падение обломков беспилотников, возникли пожары и повреждена гражданская инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.

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В Подольском районе повреждено нежилое здание. Там возник пожар, а также частично разрушена кровля.

Во время повторного попадания взрывной волной было повреждено остекление окон в расположенном рядом жилом доме.

Спасатели обнаружили троих пострадавших.

В Голосеевском районе поврежден жилой дом

В Голосеевском районе зафиксировано попадание БПЛА в частный двухэтажный жилой дом. В результате атаки один человек получил ранения.

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Пожары возникли в двух районах столицы

В Печерском и Шевченковском районах Киева произошли пожары в офисных зданиях.

Информация о последствиях российской атаки уточняется.

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Последствия атаки



















