Люди рятуються з охопленої вогнем будівлі НАН України після удару РФ: є загибла та постраждалі. ВІДЕО+ФОТО

Російські загарбники атакували будівлю Національної академії наук у Києві, внаслідок чого виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні світлини оприлюднило Радіо Свобода.

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Подробиці

Наразі люди намагаються врятуватися із пожежі, що виникла внаслідок удару РФ.







Голова Шевченківської районної державної адміністрації Києва Олександр Сазанович повідомив, що на жаль, є травмовані та загиблі. На місці працюють усі екстрені та відповідні служби.

За даними КМВА, наразі відомо про загиблу жінку.

Також мер Кличко заявив, що троє людей постраждали. Їх медики госпіталізували.















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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що РФ атакувала кілька районів Києва реактивними безпілотниками.

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