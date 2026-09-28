Люди рятуються з охопленої вогнем будівлі НАН України після удару РФ: є загибла та постраждалі. ВІДЕО+ФОТО
Російські загарбники атакували будівлю Національної академії наук у Києві, внаслідок чого виникла пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні світлини оприлюднило Радіо Свобода.
Подробиці
Наразі люди намагаються врятуватися із пожежі, що виникла внаслідок удару РФ.
Голова Шевченківської районної державної адміністрації Києва Олександр Сазанович повідомив, що на жаль, є травмовані та загиблі. На місці працюють усі екстрені та відповідні служби.
За даними КМВА, наразі відомо про загиблу жінку.
Також мер Кличко заявив, що троє людей постраждали. Їх медики госпіталізували.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що РФ атакувала кілька районів Києва реактивними безпілотниками.
Топ коментарі
+31 Gary Grant
показати весь коментар28.09.2026 14:12 Відповісти Посилання
+19 Bill Yard
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+16 krot_lub
показати весь коментар28.09.2026 14:14 Відповісти Посилання
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