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Новини Обстріли Києва Удар РФ по НАН України
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Люди рятуються з охопленої вогнем будівлі НАН України після удару РФ: є загибла та постраждалі. ВІДЕО+ФОТО

Російські загарбники атакували будівлю Національної академії наук у Києві, внаслідок чого виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні світлини оприлюднило Радіо Свобода.

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Подробиці

Наразі люди намагаються врятуватися із пожежі, що виникла внаслідок удару РФ.

НАН України горить після удару РФ: люди рятуються
НАН України горить після удару РФ: люди рятуються
НАН України горить після удару РФ: люди рятуються

Голова Шевченківської районної державної адміністрації Києва Олександр Сазанович повідомив, що на жаль, є травмовані та загиблі. На місці працюють усі екстрені та відповідні служби.

За даними КМВА, наразі відомо про загиблу жінку.

Також мер Кличко заявив, що троє людей постраждали. Їх медики госпіталізували.

Люди рятуються з охопленої вогнем будівлі НАН України після удару РФ
Люди рятуються з охопленої вогнем будівлі НАН України після удару РФ
Люди рятуються з охопленої вогнем будівлі НАН України після удару РФ
Люди рятуються з охопленої вогнем будівлі НАН України після удару РФ
Люди рятуються з охопленої вогнем будівлі НАН України після удару РФ
Люди рятуються з охопленої вогнем будівлі НАН України після удару РФ
Люди рятуються з охопленої вогнем будівлі НАН України після удару РФ

Також читайте: АЗК "ОККО" пошкоджено у Києві внаслідок удару РФ. ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що РФ атакувала кілька районів Києва реактивними безпілотниками.

Читайте: У Голосіївському районі Києва російський дрон влучив у кафе. ВIДЕО

Автор: 

Київ (17141) НАН України (141) обстріл (36994)
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Топ коментарі
+31
Фламінгі абізатєльно нанєсут атвєтний удар па мацквабаду. Адже так,паршивий ішачелло?
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28.09.2026 14:12 Відповісти
+19
А де наші реактивні дрони? Бубачка,знайди штілєрмана. Адже ти віддав всі гроші цій конторі "роги та копита".
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28.09.2026 14:16 Відповісти
+16
Де народні депутати ВРУ, де звернення до міжнародної спільноти?
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28.09.2026 14:14 Відповісти

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