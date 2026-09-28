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Новини Обстріли Києва Атаки дронів на АЗС
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АЗК "ОККО" пошкоджено у Києві внаслідок удару РФ. ФОТОрепортаж

Внаслідок російської атаки пошкоджено один із автозаправних комплексів "ОККО" у Києві.

Про це йдеться в заяві компанії, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Команда АЗК діяла злагоджено та відповідно до безпекових протоколів. Працівники згідно з інструкцією оперативно припинили роботу та перейшли в укриття. На щастя, ніхто не постраждав – і це для нас найважливіше

Наразі на місці працюють відповідні служби. Оцінюємо масштаби пошкоджень і визначаємо обсяг необхідних відновлювальних робіт", - йдеться в повідомленні.

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Удари по Києву

  • Як відомо, внаслідок атаки в ніч на 28 вересня у Києві постраждали 4 особи.

Читайте: РФ вдарила по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі: є постраждалі, на місці влучання пожежа

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АЗС (710) Київ (17141) обстріл (36994) ОККО (28)
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