АЗК "ОККО" пошкоджено у Києві внаслідок удару РФ. ФОТОрепортаж
Внаслідок російської атаки пошкоджено один із автозаправних комплексів "ОККО" у Києві.
Про це йдеться в заяві компанії, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Команда АЗК діяла злагоджено та відповідно до безпекових протоколів. Працівники згідно з інструкцією оперативно припинили роботу та перейшли в укриття. На щастя, ніхто не постраждав – і це для нас найважливіше
Наразі на місці працюють відповідні служби. Оцінюємо масштаби пошкоджень і визначаємо обсяг необхідних відновлювальних робіт", - йдеться в повідомленні.
Удари по Києву
- Як відомо, внаслідок атаки в ніч на 28 вересня у Києві постраждали 4 особи.
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