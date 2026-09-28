РФ вдарила по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі: є постраждалі, на місці влучання пожежа

Вдень 28 вересня російські війська атакували Запоріжжя. Ворог атакував об'єкт інфраструктури міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Михайло Семікін.

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За попередньою інформацією, внаслідок удару постраждали кілька людей.

На місці працюють екстрені служби

Після влучання на об'єкті виникла пожежа. На місці вже працюють рятувальники та інші екстрені служби.

Інформація щодо кількості постраждалих та наслідків російської атаки уточнюється.

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Відомо про постраждалих

Згодом співголова ради оборони області Іван Федоров повідомив, що внаслідок удару сім людей постраждали.

"Двоє постраждалих – у важкому стані, ще четверо – у стані середньої тяжкості", - уточнив Семікін.