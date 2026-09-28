РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14661 посетитель онлайн
Новости Обстрелы Запорожья
415 1

РФ ударила по объекту инфраструктуры в Запорожье: есть пострадавшие, на месте попадания пожар

Россия нанесла удар по инфраструктуре Запорожья: есть пострадавшие и пожар

Днем 28 сентября российские войска атаковали Запорожье. Враг нанес удар по объекту городской инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Михаил Семикин.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По предварительной информации, в результате удара пострадали несколько человек.

На месте работают экстренные службы

После попадания на объекте возник пожар. На месте уже работают спасатели и другие экстренные службы.

Информация о количестве пострадавших и последствиях российской атаки уточняется.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия нанесла удар по Запорожью: из-под завалов разрушенного дома извлекли тела двух женщин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Известно о пострадавших

Впоследствии сопредседатель совета обороны области Иван Федоров сообщил, что в результате удара пострадали семь человек.

Автор: 

Запорожье (3239) обстрел (35677) Запорожская область (4923) Запорожский район (857)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 