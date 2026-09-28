РФ ударила по объекту инфраструктуры в Запорожье: есть пострадавшие, на месте попадания пожар
Днем 28 сентября российские войска атаковали Запорожье. Враг нанес удар по объекту городской инфраструктуры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Михаил Семикин.
По предварительной информации, в результате удара пострадали несколько человек.
На месте работают экстренные службы
После попадания на объекте возник пожар. На месте уже работают спасатели и другие экстренные службы.
Информация о количестве пострадавших и последствиях российской атаки уточняется.
Известно о пострадавших
Впоследствии сопредседатель совета обороны области Иван Федоров сообщил, что в результате удара пострадали семь человек.
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