РФ ударила по объекту инфраструктуры в Запорожье: есть пострадавшие, на месте попадания пожар

Днем 28 сентября российские войска атаковали Запорожье. Враг нанес удар по объекту городской инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Михаил Семикин.

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По предварительной информации, в результате удара пострадали несколько человек.

На месте работают экстренные службы

После попадания на объекте возник пожар. На месте уже работают спасатели и другие экстренные службы.

Информация о количестве пострадавших и последствиях российской атаки уточняется.

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Известно о пострадавших

Впоследствии сопредседатель совета обороны области Иван Федоров сообщил, что в результате удара пострадали семь человек.