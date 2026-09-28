РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14661 посетитель онлайн
Новости Обстрелы Киева Атаки дронов на АЗС
1 823 2

АЗС "ОККО" повреждена в Киеве в результате удара РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российской атаки был поврежден один из автозаправочных комплексов "ОККО" в Киеве.

Об этом говорится в заявлении компании, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Команда АЗК действовала слаженно и в соответствии с протоколами безопасности. Сотрудники, следуя инструкции, оперативно прекратили работу и укрылись. К счастью, никто не пострадал — и это для нас самое важное

В настоящее время на месте работают соответствующие службы. Оцениваем масштабы повреждений и определяем объем необходимых восстановительных работ", — говорится в сообщении.

РФ нанесла удар по АЗС ОККО в Киеве: что известно о последствиях?
РФ нанесла удар по АЗС ОККО в Киеве: что известно о последствиях?
РФ нанесла удар по АЗС ОККО в Киеве: что известно о последствиях?
РФ нанесла удар по АЗС ОККО в Киеве: что известно о последствиях?

Читайте также: Рашисты нанесли удар реактивным "шахедом" по Оболонскому району Киева

Удары по Киеву

  • Как известно, в результате атаки в ночь на 28 сентября в Киеве пострадали 4 человека.

Читайте: РФ нанесла удар по объекту инфраструктуры в Запорожье: есть пострадавшие, на месте попадания пожар

Автор: 

АЗС (543) Киев (27529) обстрел (35677) ОККО (20)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 