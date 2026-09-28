АЗС "ОККО" повреждена в Киеве в результате удара РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате российской атаки был поврежден один из автозаправочных комплексов "ОККО" в Киеве.
Об этом говорится в заявлении компании, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Команда АЗК действовала слаженно и в соответствии с протоколами безопасности. Сотрудники, следуя инструкции, оперативно прекратили работу и укрылись. К счастью, никто не пострадал — и это для нас самое важное
В настоящее время на месте работают соответствующие службы. Оцениваем масштабы повреждений и определяем объем необходимых восстановительных работ", — говорится в сообщении.
Удары по Киеву
- Как известно, в результате атаки в ночь на 28 сентября в Киеве пострадали 4 человека.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль