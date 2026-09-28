АЗС "ОККО" повреждена в Киеве в результате удара РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российской атаки был поврежден один из автозаправочных комплексов "ОККО" в Киеве.

Об этом говорится в заявлении компании, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Команда АЗК действовала слаженно и в соответствии с протоколами безопасности. Сотрудники, следуя инструкции, оперативно прекратили работу и укрылись. К счастью, никто не пострадал — и это для нас самое важное

В настоящее время на месте работают соответствующие службы. Оцениваем масштабы повреждений и определяем объем необходимых восстановительных работ", — говорится в сообщении.









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Удары по Киеву

Как известно, в результате атаки в ночь на 28 сентября в Киеве пострадали 4 человека.

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