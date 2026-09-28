РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14661 посетитель онлайн
Новости Обстрелы Киева
2 869 11

Рашисты нанесли удар реактивным "шахедом" по Оболонскому району Киева

Россия атаковала столичную Оболонь 28 сентября: что известно?

В Киеве во время очередной воздушной тревоги раздался взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Воздушные силы сообщили о движении реактивного БПЛА над столицей.

Позже в одном из районов города раздался сильный взрыв.

По данным мэра Кличко, в Оболонском районе БПЛА упал на территорию нежилой застройки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Голосеевском районе Киева российский дрон попал в кафе. ВИДЕО

Автор: 

Киев (27529) обстрел (35677)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 