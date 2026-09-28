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Рашисты нанесли удар реактивным "шахедом" по Оболонскому району Киева
В Киеве во время очередной воздушной тревоги раздался взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Воздушные силы сообщили о движении реактивного БПЛА над столицей.
Позже в одном из районов города раздался сильный взрыв.
По данным мэра Кличко, в Оболонском районе БПЛА упал на территорию нежилой застройки.
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