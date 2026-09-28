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Новини Обстріли Києва
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Рашисти атакували Київ реактивними "шахедами": виникли пожежі у кількох районах. ВIДЕО

У Києві під час чергової повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Повітряні сили повідомили про рух реактиного БпЛА над столицею.

Пізніше в одному з районів міста пролунав сильний вибух.

За даними мера Кличка, в Оболонському районі падіння БлЛА на територію нежитлової забудови.

Згодом стало відомо про падіння БпЛА на нежитлові будівлю у середмісті столиці, в Шевченківському районі. Виникла пожежа.

У Дарницькому районі влучання БпЛА на територію нежитлової забудови.

У мережі повідомляють про пожежу у будівлі Національної академії наук.

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Київ (17141) обстріл (36994)
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Топ коментарі
+7
БАЛАБОЛ
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28.09.2026 12:29 Відповісти
+6
Хто по москві не дозволяє бити балістичними ракетами та реактивними дронами?
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28.09.2026 12:33 Відповісти
+6
Пока у власти симбиоз агентов Кремля с клиническими идиотами, новости такого рода будут лишь множиться по экспоненте...
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28.09.2026 13:49 Відповісти

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