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Рашисти атакували Київ реактивними "шахедами": виникли пожежі у кількох районах. ВIДЕО
У Києві під час чергової повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Повітряні сили повідомили про рух реактиного БпЛА над столицею.
Пізніше в одному з районів міста пролунав сильний вибух.
За даними мера Кличка, в Оболонському районі падіння БлЛА на територію нежитлової забудови.
Згодом стало відомо про падіння БпЛА на нежитлові будівлю у середмісті столиці, в Шевченківському районі. Виникла пожежа.
У Дарницькому районі влучання БпЛА на територію нежитлової забудови.
У мережі повідомляють про пожежу у будівлі Національної академії наук.
Топ коментарі
+7 Андрій #611977
показати весь коментар28.09.2026 12:29 Відповісти Посилання
+6 віктор федорович #394174
показати весь коментар28.09.2026 12:33 Відповісти Посилання
+6 Ugo Lovnik
показати весь коментар28.09.2026 13:49 Відповісти Посилання
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