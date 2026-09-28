Двое ученых погибли вследствие удара РФ по зданию НАНУ в Киеве, с несколькими другими до сих пор нет связи

Вследствие удара, нанесенного российскими войсками по зданию Президиума Национальной академии наук Украины в Киеве днем 28 сентября, с некоторыми учеными "до сих пор нет связи".

Об этом сообщили на официальной странице НАНУ и пишет Уполномоченный по защите государственного языка, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Есть погибшие. С некоторыми нашими коллегами до сих пор нет связи. Мы ждем известий о них и надеемся. Это российский террор. Террор против мирных людей, которые просто находились на своих рабочих местах. Террор против украинской науки, образования и культуры, против всего, что Россия годами пытается уничтожить в Украине", — говорится в сообщении.

"Сегодня Россия снова наносит удар по самому сердцу Украины. В центре Киева вследствие российской атаки горит здание Национальной академии наук Украины, разрушены два этажа. Люди спасались, выбираясь из окон охваченного огнем здания и рискуя разбиться, чтобы не сгореть заживо. На данный момент уже говорят о двух погибших ученых, с несколькими нет связи, есть раненые. Информация о жертвах уточняется. Искренние соболезнования родным и близким погибшей. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — написал омбудсмен.

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Что предшествовало

Напомним, что днем 28 сентября РФ атаковала несколько районов Киева реактивными беспилотниками.

Российские захватчики атаковали здание Национальной академии наук в Киеве, вследствие чего возник пожар. Есть погибшие и пострадавшие.

В Шевченковском районе произошло попадание в 7-этажное административное здание на уровне 4-го этажа. В здании располагается Академия "Добробут" (частное высшее учебное заведение. — Ред.).

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