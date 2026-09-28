Рашисты атаковали здание медучреждения в центре Киева, нужно отвечать на этот террор, - Зеленский. ФОТОрепортаж

28 сентября днем российские войска атаковали с помощью беспилотников здание медицинского учреждения "Добробут" в центре Киева.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ

"Экстренные службы продолжают работать в Киеве, на месте прямого удара по зданию Академии наук. К сожалению, на данный момент известно об одном погибшем и шести пострадавших, среди них трое детей. Сегодня днем россияне нанесли удар еще и по зданию медицинского учреждения в центре столицы. Сейчас спасатели пытаются оперативно потушить пожар", — сообщил он.

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Нужен ответ на террор россиян

"Каждый российский теракт — это жертвы, которых можно было бы не допустить, если бы давление на Россию наконец стало тотальным. Против всего, что финансирует и производит российское оружие террора, и всех, кто его применяет. Мир должен понять, что террористы будут идти дальше, если их не остановить здесь, в Украине. И нельзя закрывать глаза на такие жестокие удары. Нужно отвечать — глобальной решимостью и силой. Рассчитываем на силу Европы, Америки, других наших партнеров, которые могут помочь защищать жизни", — написал президент.













Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ атаковала несколько районов Киева реактивными беспилотниками.

Известно о попадании в здание НАН Украины. Есть погибшие и раненые.

В Шевченковском районе удар пришелся по 7-этажному административному зданию на уровне 4-го этажа. В здании располагается Академия "Добробут" (частное высшее учебное заведение. — Ред.).

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