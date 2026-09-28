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Новости Атака беспилотников на Киев Обстрелы Киева
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Рашисты атаковали здание медучреждения в центре Киева, нужно отвечать на этот террор, - Зеленский. ФОТОрепортаж

28 сентября днем российские войска атаковали с помощью беспилотников здание медицинского учреждения "Добробут" в центре Киева

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ

"Экстренные службы продолжают работать в Киеве, на месте прямого удара по зданию Академии наук. К сожалению, на данный момент известно об одном погибшем и шести пострадавших, среди них трое детей. Сегодня днем россияне нанесли удар еще и по зданию медицинского учреждения в центре столицы. Сейчас спасатели пытаются оперативно потушить пожар", — сообщил он.

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Нужен ответ на террор россиян

"Каждый российский теракт — это жертвы, которых можно было бы не допустить, если бы давление на Россию наконец стало тотальным. Против всего, что финансирует и производит российское оружие террора, и всех, кто его применяет. Мир должен понять, что террористы будут идти дальше, если их не остановить здесь, в Украине. И нельзя закрывать глаза на такие жестокие удары. Нужно отвечать — глобальной решимостью и силой. Рассчитываем на силу Европы, Америки, других наших партнеров, которые могут помочь защищать жизни", — написал президент.

Последствия обстрела Киева 28 сентября
Последствия обстрела Киева 28 сентября
Последствия обстрела Киева 28 сентября
Последствия обстрела Киева 28 сентября
Последствия обстрела Киева 28 сентября
Последствия обстрела Киева 28 сентября

Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что РФ атаковала несколько районов Киева реактивными беспилотниками.
  • Известно о попадании в здание НАН Украины. Есть погибшие и раненые.
  • В Шевченковском районе удар пришелся по 7-этажному административному зданию на уровне 4-го этажа. В здании располагается Академия "Добробут" (частное высшее учебное заведение. — Ред.).

Смотрите также: Зеленский об ударе по НАН Украины: Россия должна отвечать за это и ощущать последствия. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (25980) Киев (27529) обстрел (35677)
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Топ комментарии
+18
"потрібно відповідати" - все що змогло насрати своїм лицемірним ротом Оманська Гнида
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28.09.2026 16:29 Ответить
+11
Точно. Відповідати. Балаболістичними ракетами нашого потужного лідора. Якщо вірити лідору ( а кому ж тоді вірити як не лідору), то їх вже не менше 3000 штук на складах без діла пилиться. Тільки і залишилось, що набалаболити старт.
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28.09.2026 16:31 Ответить
+7
Це ти до кого? - тиж там старший по палаті
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28.09.2026 16:37 Ответить

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