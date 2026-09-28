Рашисти атакували будівлю медзакладу в центрі Києва, потрібно відповідати на цей терор, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Російські війська вдень 28 вересня атакували безпілотниками будівлю медичного закладу "Добробут" в центрі Києва.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Удари РФ

"Екстрені служби продовжують працювати у Києві, на місці прямого удару по будівлі Академії наук. На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину та шістьох постраждалих, серед них троє дітей. Сьогодні вдень росіяни вдарили ще й по будівлі медичного закладу в центрі столиці. Зараз рятувальники намагаються оперативно загасити пожежу", — повідомив він.

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Треба відповідь на терор росіян

"Кожен російський теракт – це жертви, яких можна було не допустити, якби тиск на Росію нарешті став тотальним. Проти всього, що фінансує та виробляє російську зброю терору, і всіх, хто її застосовує. Світ має зрозуміти, що терористи будуть іти далі, якщо їх не зупинити тут, в Україні. І не можна заплющувати очі на такі жорстокі удари. Потрібно відповідати – глобальною рішучістю і силою. Розраховуємо на силу Європи, Америки, інших наших партнерів, які можуть допомогти захищати життя", — написав президент.













Що передувало?

Раніше повідомлялось, що РФ атакувала кілька районів Києва реактивними безпілотниками.

Відомо про влучання по будівлі НАН України. Є загиблі та поранені.

У Шевченківському районі влучання в 7-поверхову адміністративну будівлю на рівні 4 поверху. У будівлі розташовується Академія Добробут (Приватний заклад вищої освіти. - Ред.).

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