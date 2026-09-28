Рашисти атакували будівлю медзакладу в центрі Києва, потрібно відповідати на цей терор, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Російські війська вдень 28 вересня атакували безпілотниками будівлю медичного закладу "Добробут" в центрі Києва.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Удари РФ
"Екстрені служби продовжують працювати у Києві, на місці прямого удару по будівлі Академії наук. На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину та шістьох постраждалих, серед них троє дітей. Сьогодні вдень росіяни вдарили ще й по будівлі медичного закладу в центрі столиці. Зараз рятувальники намагаються оперативно загасити пожежу", — повідомив він.
Треба відповідь на терор росіян
"Кожен російський теракт – це жертви, яких можна було не допустити, якби тиск на Росію нарешті став тотальним. Проти всього, що фінансує та виробляє російську зброю терору, і всіх, хто її застосовує. Світ має зрозуміти, що терористи будуть іти далі, якщо їх не зупинити тут, в Україні. І не можна заплющувати очі на такі жорстокі удари. Потрібно відповідати – глобальною рішучістю і силою. Розраховуємо на силу Європи, Америки, інших наших партнерів, які можуть допомогти захищати життя", — написав президент.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що РФ атакувала кілька районів Києва реактивними безпілотниками.
- Відомо про влучання по будівлі НАН України. Є загиблі та поранені.
- У Шевченківському районі влучання в 7-поверхову адміністративну будівлю на рівні 4 поверху. У будівлі розташовується Академія Добробут (Приватний заклад вищої освіти. - Ред.).
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