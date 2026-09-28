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Новини Атака безпілотників на Київ Обстріли Києва
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Рашисти атакували будівлю медзакладу в центрі Києва, потрібно відповідати на цей терор, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Російські війська вдень 28 вересня атакували безпілотниками будівлю медичного закладу "Добробут" в центрі Києва

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Удари РФ

"Екстрені служби продовжують працювати у Києві, на місці прямого удару по будівлі Академії наук. На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину та шістьох постраждалих, серед них троє дітей. Сьогодні вдень росіяни вдарили ще й по будівлі медичного закладу в центрі столиці. Зараз рятувальники намагаються оперативно загасити пожежу", — повідомив він.

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Треба відповідь на терор росіян

"Кожен російський теракт – це жертви, яких можна було не допустити, якби тиск на Росію нарешті став тотальним. Проти всього, що фінансує та виробляє російську зброю терору, і всіх, хто її застосовує. Світ має зрозуміти, що терористи будуть іти далі, якщо їх не зупинити тут, в Україні. І не можна заплющувати очі на такі жорстокі удари. Потрібно відповідати – глобальною рішучістю і силою. Розраховуємо на силу Європи, Америки, інших наших партнерів, які можуть допомогти захищати життя", — написав президент.

Наслідки обстрілу Києва 28 вересня
Наслідки обстрілу Києва 28 вересня
Наслідки обстрілу Києва 28 вересня
Наслідки обстрілу Києва 28 вересня
Наслідки обстрілу Києва 28 вересня
Наслідки обстрілу Києва 28 вересня

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що РФ атакувала кілька районів Києва реактивними безпілотниками.
  • Відомо про влучання по будівлі НАН України. Є загиблі та поранені.
  • У Шевченківському районі влучання в 7-поверхову адміністративну будівлю на рівні 4 поверху. У будівлі розташовується Академія Добробут (Приватний заклад вищої освіти. - Ред.).

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Автор: 

Зеленський Володимир (27134) Київ (17141) обстріл (36994)
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Топ коментарі
+14
Точно. Відповідати. Балаболістичними ракетами нашого потужного лідора. Якщо вірити лідору ( а кому ж тоді вірити як не лідору), то їх вже не менше 3000 штук на складах без діла пилиться. Тільки і залишилось, що набалаболити старт.
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28.09.2026 16:31 Відповісти
+8
Це ти до кого? - тиж там старший по палаті
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28.09.2026 16:37 Відповісти
+7
Це воно кому? А, партнерам? Тотальний тиск? Розраховуємо на Європу та Америку? Потужнометр зашкалює.💪💪💪
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28.09.2026 16:38 Відповісти

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