"Загинули близькі мені люди": Залужний прокоментував удар РФ по Національній академії наук. ФОТОрепортаж
Будівля Національної академії наук України, по якій росіяни завдали удару 28 вересня, була "другим місцем роботи" для ексголовнокомандувача ЗСУ та посла у Великій Британії Валерія Залужного.
Про це він пише у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція Залужного на ворожий удар
"Від самого початку служби на посаді головнокомандувача ЗСУ Національна академія наук стала для мене другим місцем роботи. Я знав кожний куточок цієї будівлі, де працював цвіт нашої науки та інтелігенції. І вони мене знали", - пише він.
"Сьогодні саме це місце зазнало атаки, а близькі мені люди загинули. Лише тому, що любили свою країну. Варвар, що біснується, наважився використати усі описані і неописані злочини проти людяності. І все це відбувається у 21 столітті, на очах у всього світу. Ми обовʼязково її відбудуємо, нашу Національну академію наук. Вона обовʼязково буде. Не повернемо лише тих, хто загинув. І, звісно, ніколи не пробачимо тому, хто у цьому винний. Співчуття постраждалим та родинам загиблих", - резюмує Залужний.
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