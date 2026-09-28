Нова атака РФ на Київ: у Шевченківському районі влучання в адмінбудівлю, де розміщується "Добробут". ВIДЕО
Ворог знову атакував Київ безпілотниками. Є наслідки у Шевченківському районі.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"У Шевченківському районі влучання в 7-поверхову адміністративну будівлю на рівні 4 поверху. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко.
Більше офіційної інформації на цю мить не відомо.
У соцмережах пишуть, що в будівлі розташовується Академія Добробут (Приватний заклад вищої освіти. - Ред.).
Пізніше Зеленський підтвердив, що вдень росіяни вдарили по будівлі медичного закладу в центрі столиці. Зараз рятувальники намагаються оперативно загасити пожежу.
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