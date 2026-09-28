Нова атака РФ на Київ: у Шевченківському районі влучання в адмінбудівлю, де розміщується "Добробут". ВIДЕО

Ворог знову атакував Київ безпілотниками. Є наслідки у Шевченківському районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"У Шевченківському районі влучання в 7-поверхову адміністративну будівлю на рівні 4 поверху. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко.

Більше офіційної інформації на цю мить не відомо.

У соцмережах пишуть, що в будівлі розташовується Академія Добробут (Приватний заклад вищої освіти. - Ред.).

Пізніше Зеленський підтвердив, що вдень росіяни вдарили по будівлі медичного закладу в центрі столиці. Зараз рятувальники намагаються оперативно загасити пожежу.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що РФ атакувала кілька районів Києва реактивними безпілотниками.

Відомо про влучання по будівлі НАН України.

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