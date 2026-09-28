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Новини Атака безпілотників на Київ
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Нова атака РФ на Київ: у Шевченківському районі влучання в адмінбудівлю, де розміщується "Добробут". ВIДЕО

Ворог знову атакував Київ безпілотниками. Є наслідки у Шевченківському районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"У Шевченківському районі влучання в 7-поверхову адміністративну будівлю на рівні 4 поверху. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко.

Більше офіційної інформації на цю мить не відомо.

У соцмережах пишуть, що в будівлі розташовується Академія Добробут (Приватний заклад вищої освіти. - Ред.).

Пізніше Зеленський підтвердив, що вдень росіяни вдарили по будівлі медичного закладу в центрі столиці. Зараз рятувальники намагаються оперативно загасити пожежу.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що РФ атакувала кілька районів Києва реактивними безпілотниками.
  • Відомо про влучання по будівлі НАН України.

Дивіться: У Голосіївському районі Києва російський дрон влучив у кафе. ВIДЕО

Автор: 

Київ (17141) обстріл (36994)
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Топ коментарі
+7
Віктор Уколов

Мама паталогоанатом і тато власник заводу надгробних памʼятників виховали доньку - Марʼяну Безуглу. Ну а кого ще?

Але який довбограй зробив цю цинічну самку собаки Народним депутатом України, підтримавши партією Слуга народу?

До мешканців Оболонського району Києві, які за неї проголосували, як спеціаліст з виборів запитань не маю - жертви обману не винні. що їх змогли обдурити.

Марʼяна Безугла вважає, що академіки НАН України самі винні, що загинули від удару ворожого БПЛА.
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28.09.2026 15:45 Відповісти
+6
Це тому що зелепліснява крала і продовжує красти,як заманеться.
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28.09.2026 15:39 Відповісти
+4
Це що,знову бубачкі щось писати в соцмережі? А де сибіга зі своїм постійним ниттям про "необхідність тиску партнерів"?
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28.09.2026 15:38 Відповісти

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