Новая атака РФ на Киев: в Шевченковском районе попадание в админздание, где размещается "Добробут". ВИДЕО
Враг вновь атаковал Киев беспилотниками. Есть последствия в Шевченковском районе.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"В Шевченковском районе произошло попадание в 7-этажное административное здание на уровне 4-го этажа. Экстренные службы направляются на место", - сообщил Кличко.
Более подробной официальной информации на данный момент нет.
В соцсетях пишут, что в здании располагается Академия благополучия.
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