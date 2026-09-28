Новая атака РФ на Киев: в Шевченковском районе попадание в админздание, где размещается "Добробут". ВИДЕО

Враг вновь атаковал Киев беспилотниками. Есть последствия в Шевченковском районе.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"В Шевченковском районе произошло попадание в 7-этажное административное здание на уровне 4-го этажа. Экстренные службы направляются на место", - сообщил Кличко.

Более подробной официальной информации на данный момент нет.

В соцсетях пишут, что в здании располагается Академия благополучия.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ атаковала несколько районов Киева реактивными беспилотниками.

Известно о попадании в здание НАН Украины.

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