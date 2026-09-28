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Новости Атака беспилотников на Киев
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Новая атака РФ на Киев: в Шевченковском районе попадание в админздание, где размещается "Добробут". ВИДЕО

Враг вновь атаковал Киев беспилотниками. Есть последствия в Шевченковском районе.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"В Шевченковском районе произошло попадание в 7-этажное административное здание на уровне 4-го этажа. Экстренные службы направляются на место", - сообщил Кличко.

Более подробной официальной информации на данный момент нет.

В соцсетях пишут, что в здании располагается Академия благополучия.

Новость будет обновляться

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что РФ атаковала несколько районов Киева реактивными беспилотниками.
  • Известно о попадании в здание НАН Украины.

Смотрите: В Голосеевском районе Киева российский дрон попал в кафе. ВИДЕО

Автор: 

Киев (27529) обстрел (35677)
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Топ комментарии
+8
Віктор Уколов

Мама паталогоанатом і тато власник заводу надгробних памʼятників виховали доньку - Марʼяну Безуглу. Ну а кого ще?

Але який довбограй зробив цю цинічну самку собаки Народним депутатом України, підтримавши партією Слуга народу?

До мешканців Оболонського району Києві, які за неї проголосували, як спеціаліст з виборів запитань не маю - жертви обману не винні. що їх змогли обдурити.

Марʼяна Безугла вважає, що академіки НАН України самі винні, що загинули від удару ворожого БПЛА.
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28.09.2026 15:45 Ответить
+7
Це тому що зелепліснява крала і продовжує красти,як заманеться.
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28.09.2026 15:39 Ответить
+4
Це що,знову бубачкі щось писати в соцмережі? А де сибіга зі своїм постійним ниттям про "необхідність тиску партнерів"?
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28.09.2026 15:38 Ответить

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