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Новости Атака беспилотников на Киев
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"Погибли близкие мне люди": Залужный прокомментировал удар РФ по Национальной академии наук. ФОТОРЕПОРТАЖ

Здание Национальной академии наук Украины, по которому 28 сентября нанесли удар россияне, было "вторым местом работы" для бывшего главнокомандующего ВСУ и посла в Великобритании Валерия Залужного.

Об этом он пишет в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция Залужного на вражеский удар

"С самого начала службы на посту главнокомандующего ВСУ Национальная академия наук стала для меня вторым местом работы. Я знал каждый уголок этого здания, где работали цвет нашей науки и интеллигенции. И они меня знали", - пишет он.

"Сегодня именно это место подверглось атаке, а близкие мне люди погибли. Только потому, что любили свою страну. Беснующийся варвар осмелился применить все описанные и неописанные преступления против человечности. И все это происходит в XXI веке, на глазах у всего мира. Мы обязательно восстановим ее, нашу Национальную академию наук. Она обязательно будет. Не вернем только тех, кто погиб. И, конечно, никогда не простим того, кто в этом виноват. Соболезнования пострадавшим и семьям погибших", - резюмирует Залужный.

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удар по НАНУ
удар по НАНУ
удар по НАНУ
удар по НАНУ
удар по НАНУ
Фото: Ян Доброносов

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что РФ атаковала несколько районов Киева реактивными беспилотниками.
  • Известно о попадании в здание НАН Украины.

Смотрите: В Голосеевском районе Киева российский дрон попал в кафе. ВИДЕО

Автор: 

НАН Украины (200) обстрел (35677) Залужный Валерий (783)
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Топ комментарии
+9
Тобі ясно? В жопу собі засунь ясність, зедебіл.
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28.09.2026 16:15 Ответить
+7
Не критикуйте нашого залізного генерала, нашого великого рятівника нації та кормчего, бо цензура на цензорі працює жорстко, тут критика недопустима. Зараз адміни потруть всі коменти...
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28.09.2026 16:06 Ответить
+6
Розривався на двох роботах... Тепер ясно чому контрнаступ 2023 року провалився та багато хлопців загинуло в ньому...
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28.09.2026 16:04 Ответить

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