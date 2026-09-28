"Погибли близкие мне люди": Залужный прокомментировал удар РФ по Национальной академии наук. ФОТОРЕПОРТАЖ

Здание Национальной академии наук Украины, по которому 28 сентября нанесли удар россияне, было "вторым местом работы" для бывшего главнокомандующего ВСУ и посла в Великобритании Валерия Залужного.

Об этом он пишет в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция Залужного на вражеский удар

"С самого начала службы на посту главнокомандующего ВСУ Национальная академия наук стала для меня вторым местом работы. Я знал каждый уголок этого здания, где работали цвет нашей науки и интеллигенции. И они меня знали", - пишет он.

"Сегодня именно это место подверглось атаке, а близкие мне люди погибли. Только потому, что любили свою страну. Беснующийся варвар осмелился применить все описанные и неописанные преступления против человечности. И все это происходит в XXI веке, на глазах у всего мира. Мы обязательно восстановим ее, нашу Национальную академию наук. Она обязательно будет. Не вернем только тех, кто погиб. И, конечно, никогда не простим того, кто в этом виноват. Соболезнования пострадавшим и семьям погибших", - резюмирует Залужный.

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Фото: Ян Доброносов

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ атаковала несколько районов Киева реактивными беспилотниками.

Известно о попадании в здание НАН Украины.

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