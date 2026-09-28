Зеленський про удар по НАН України: Росія має відповідати за це і відчувати наслідки. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський прокоментував удари РФ по Києву та інших містах України.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Російський удар проти будівлі української Академії наук. Зараз триває рятувальна операція, гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати в будівлі. Всі служби залучені.
Сьогодні ж у Києві були атаковані фармацевтична компанія та заправки, в Дніпрі – бізнес-центр, в інших містах і регіонах – теж цивільні об’єкти, підприємства, об’єкти зв’язку. На жаль, є загиблі… Мої співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, на це обов'язково буде відповідь Росії.
"І кожен із партнерів України має бачити по цьому терору, по таких влучаннях, що підтримка для України – це підтримка справді життя людей, підтримка того, що терор ніколи й ніде не повинен бути нормалізований. Росія повинна відповідати за все це і відчувати реальні наслідки. Дякую всім, хто допомагає Україні!" - підсумував він.
Що передувало?
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