Зеленський про удар по НАН України: Росія має відповідати за це і відчувати наслідки. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував удари РФ по Києву та інших містах України.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Російський удар проти будівлі української Академії наук. Зараз триває рятувальна операція, гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати в будівлі. Всі служби залучені.

Сьогодні ж у Києві були атаковані фармацевтична компанія та заправки, в Дніпрі – бізнес-центр, в інших містах і регіонах – теж цивільні об’єкти, підприємства, об’єкти зв’язку. На жаль, є загиблі… Мої співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, на це обов'язково буде відповідь Росії.

"І кожен із партнерів України має бачити по цьому терору, по таких влучаннях, що підтримка для України – це підтримка справді життя людей, підтримка того, що терор ніколи й ніде не повинен бути нормалізований. Росія повинна відповідати за все це і відчувати реальні наслідки. Дякую всім, хто допомагає Україні!" - підсумував він.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що РФ атакувала кілька районів Києва реактивними безпілотниками.

Відомо про влучання по будівлі НАН України.

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